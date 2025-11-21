Відомий бразильський футболіст оголосив про завершення ігрової кар'єри. Про це стало відомо від видання Globo Esport, повідомляє 24 Канал.
До теми Брак для Динамо, який підкорив Європу: як виглядав Олександр Зінченко у дитинстві
Чому Фернандіньо йде з футболу?
Фернандіньо повідомив про своє рішення під час виставкового благодійного матчу, який проходив у Курітібі. 40-річний бразилець зізнався, що перестав отримувати задоволення від гри.
Я вже наївся. Сьогодні я втомився, пробігши трохи більше ніж 30 хвилин. У футболі більше немає нічого, що могло б мене мотивувати. Я вже досяг у ньому всього. Все, що я міг отримати, я отримав. Тепер настав час насолоджуватися життям та сім’єю,
– каже Фернандіньо.
Цікаво, що хавбек вже майже рік залишався вільним агентом. Свій останній офіційний матч Фернандіньо відіграв за Атлетіко Паранаенсе ще у грудні 2024-го.
Після того контракт гравця із бразильським клубом завершився і з того часу півзахисник перебував без ігрової практики. До слова, легенда Шахтаря Даріо Срна написав пост-прощання на адресу ексодноклубника.
Великий. Дякую за все,
– запостив хорват у себе в сторіз в інстаграм.
Як провів кар'єру Фернандіньо?
- Бразилець став одним з найкращих легіонерів в історії чемпіонату України. У 2005 році Шахтар придбав Фернандіньо у Атлетіко Паранаенсе майже за 8 мільйонів євро.
- У донецькому клубі півзахисник провів вісім сезонів, оформивши 53 голи та 58 асистів у 284 матчах. В Шахтарі бразилець виграв 14 трофеїв, в тому числі Кубок УЄФА у 2009 році.
- Вже у 2013-му Фернандіньо перебрався у Манчестер Сіті, де став легендою клубу. За дев'ять років гравець підкорив 13 титулів, з яких п'ять чемпіонств АПЛ, а також виходив у фінал Ліги чемпіонів (2021).
- У складі збірної Бразилії Фернандіньо провів 53 матчі та забив два голи. У 2019 році хавбек зумів здобути Копа Америка із "селесао".
- До слова, гравець чимало пограв на "Донбас Арені", яка нині знаходиться в окупованому Донецьку. Раніше ми показували, як виглядають стадіони України в російській окупації.