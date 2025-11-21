Відомий бразильський футболіст оголосив про завершення ігрової кар'єри. Про це стало відомо від видання Globo Esport, повідомляє 24 Канал.

Чому Фернандіньо йде з футболу?

Фернандіньо повідомив про своє рішення під час виставкового благодійного матчу, який проходив у Курітібі. 40-річний бразилець зізнався, що перестав отримувати задоволення від гри.

Я вже наївся. Сьогодні я втомився, пробігши трохи більше ніж 30 хвилин. У футболі більше немає нічого, що могло б мене мотивувати. Я вже досяг у ньому всього. Все, що я міг отримати, я отримав. Тепер настав час насолоджуватися життям та сім’єю,

– каже Фернандіньо.

Цікаво, що хавбек вже майже рік залишався вільним агентом. Свій останній офіційний матч Фернандіньо відіграв за Атлетіко Паранаенсе ще у грудні 2024-го.

Після того контракт гравця із бразильським клубом завершився і з того часу півзахисник перебував без ігрової практики. До слова, легенда Шахтаря Даріо Срна написав пост-прощання на адресу ексодноклубника.

Великий. Дякую за все,

– запостив хорват у себе в сторіз в інстаграм.

Як провів кар'єру Фернандіньо?