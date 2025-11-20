Після приходу російських окупантів значно постраждала також місцева спортивна інфраструктура. Як виглядають стадіони у Донецькій та Луганській областях в окупації – розповідає 24 канал.

Читайте також Підтримав Путіна, брат гравця збірної: хто з українських футболістів змінив громадянство

"Донбас-Арена" (Донецьк)

"Донбас Арена" / Фото 5.ua

Один з найкращих стадіонів в Україні побудували у 2009 році за шалені кошти – 400 мільйони доларів. "Донбас Арена" приймала домашній Євро-2012 та не один матч Ліги чемпіонів за участі Шахтаря.

Відкриття "Донбас Арени": дивіться відео

Окрім того, на стадіоні у Донецьку виступали українські та світові зірки. Серед них Гайтана та Ріанна, Бейонсе, а також Міла Йовович особисто вітала Шахтар із днем народження.

Однак усе змінилося у 2014 році, коли туди вторглися росіяни. Спершу стадіон став місцем, де видавалася гуманітарна допомога від фону Ріната Ахметова, але фасад арени постійно руйнувався через постійні обстріли.

Згодом у 2017 році бойовики так званої "ДНР" забрати стадіон на користь "народної республіки". У результаті "Донбас Арена" занепала, а мальовнича алея навколо перетворилася на пустир.

Як виглядає "Донбас Арена": дивіться відео

Нагадаємо, що останній матч на рідному стадіоні Шахтар зіграв 2 травня 2014 року. Тоді "гірники" приймали вдома Маріуполь.

"Авангард" (Луганськ)

"Авангард" / Фото з відкритих джерел

Стадіон Зорі було побудовано у далекому 1951 році. "Авангард" двічі реконструювали – останній раз у 2011 році.

У 2012 році на стадіоні відбувся матч за Суперкубок України. Тоді Шахтар переміг Металург (Донецьк) – 2:0.

Останній матч Зоря на домашньому стадіоні провела – 27 квітня 2014 року. Після чого "чорно-білі" вимушено покинули місто.

У тому ж році "Авангард" зазнав пошкоджень через постійні обстріли, під час того, як терористи намагалися прорватися на околицях міста.

Тривалий час ніхто не займався стадіоном, але згодом "нова влада" вирішила показати, як місто росквітає, після їх приходу. І тому було відремонтовано трибуни, які постраждали.

Також на "Авангарді" почали проводити чемпіонат так званої "ЛНР" з футболу. А у написі Зоря було змінено літеру "О" на "А" під новий місцевий "порядок".

РСК "Олімпійський" (Донецьк)

"Олімпійський" / Фото з відкритих джерел

Один зі стадіонів, де грав Шахтар, був саме РСК "Олімпійський". Колишню домашню арену "гірників" подубували у 1958 році. Архітекторами були Рєвін та Голубков, а також могла вмістити близько 25 тисяч вболівальників.

Стадіон приймав матч Євро-2009 серед юнаків, коли збірна України перемогла однолітків із Англії – 2:0. Окрім того, на стадіоні проводилися єврокубкові ігри Шахтаря та Металурга.

Цікаво, що Мессі дебютував у Лізі чемпіонів за Барселону у матчі проти Шахтаря у 2004 році. Тоді "гірники" сенсаційно переграли каталонський клуб (2:0) завдяки дублю Джуліуса Агахови.

Мессі дебютував в ЛЧ у матчі проти Шахтаря: дивіться відео

До слова. У 2011 році на РСК "Олімпійський" давав концерт Scorpions. А через два роки на цьому стадіоні відбувся чемпіонат світу з легкої атлетики серед юнаків.

Проте з приходом Росії завершилися великі концерти та спортивні події. Тепер там проводять навколовоєнні тренінги.

Стадіон імені Володимира Бойка (Маріуполь)

Стадіон імені Володимира Бойка / Фото з відкритих джерел

Стадіон збудували у 50-х роках минулого століття. Тут свої матчі проводив Маріуполь (раніше Іллічівець).

З початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року арена була під постійними обстрілами. Велика частина адміністративних будівель була зруйнована, а також трибуни та поле зазнали значних ушкоджень.

Наразі стадіон використовується для зберігання військової техніки та боєприпасів. Окупаційна влада заявляла про наміри відремонтувати арену та проводити на ній футбольні матчі.

Стадіон "Перемога" (Кадіївка)

"Перемога" / Фото з відкритих джерел

Арену збудували ще у далекому 1921 році і вона могла вмістити близько семи тисяч вболівальників. Перед війною на стадіоні грали футбольні клуби Стаханов (стара назва міста) та Вікторія.

На "Перемозі" щорічно відбувався тенісний турнір серед аматорів у чоловічому одиночному розряді. Однак спортивні заходи на стадіоні завершилися ще у 2014 році, коли у місто прийшла Росія.

Окупаційна армія використовувала арену для зберігання військової техніки та боєприпасів. Стадіон зазнав часткових пошкоджень, коли ЗСУ завдали влучного удару по "Перемозі", знищивши приблизно ста бойовиків ПВК "Вагнера".

ЗСУ влучили по базі ПВК Вагнер: дивіться відео

Стадіон "Енергія" (Нова Каховка)

"Енергія" / Фото з телеграм-каналу Андрія Єрмака

Арена розташована на березі Дніпра недалеко від Каховської ГЕС. Спочатку росіяни використовували стадіон для розміщення артилерії, а потім провели матч.

Однак після підриву ГЕС "Енергія" разом із місцевою ДЮСШ постраждали одними із перших. Від підйому води футбольне поле і спортивну школу затопило.

Стадіон "Спартак" (Мелітополь)

"Спартак" / Фото з відкритих джерел

На стадіоні у 2018 році оновили газон, трибуни та доріжки для бігу. Арена отримала 4-й рівень акредитації Української асоціаці футболу і могла приймати турніри національного рівня.

Наразі "нова" влада закрила стадіон на реконструкцію, пише "РІА Південь". У медіа повідомили, що таким чином окупанти мають наміри присвоїти собі відновлення арени, яке вже відбулося раніше.

Стадіон "Локомотив" (Сімферополь)

"Локомотив" / Фото з відкритих джерел

Домашня арена Таврії після окупації Криму зазнала змін. Окупаційна влада на базі "Локомотиву" створила "центр підготовки спортивних команд Республіки Крим".

Стадіон було закрито на вісім років, щоб провести реконструкцію. Росіяни витратили на перебудову 194 мільйона рублів, а відкрито арену було у 2021 році.

Відзначимо, що під час реконструкції на "Локомотиві" відбулася пожежа. У 2025 році на арені зіграли футбольний матч між так званими збірними "Республіки Крим" та "ДНР".

Стадіон "Сталь" (Алчевськ)

"Сталь" / Фото Трибун

Домашній стадіон місцевої Сталі занепав під час російської окупації. Видно, що газон поля не обслуговували, тому на ньому з'явилися численні не рівності.

Бігові доріжки та трибуни також у неналежному стані. А стіни довкола арени розмальовані та пошкоджені.

Стадіон "Металург" (Бахмут)

"Металург" / Фото PMC Photo

Арену з провінційного міста у Донецькій області було побудовано у 1949 році. У 2012 році стадіон було реконструйовано.

На "Металурзі" раніше часто проводилися різноманітні спортивні заходи. У 2018 році арена приймала юнацький чемпіонат України з легкої атлетики.

Проте з приходом Росії на місці стадіону залишился руїни у ході боїв за місто. На території також був легкоатлетичний манеж, який окупанти використовували для зберігання техніки.

Однак навесні 2024 року ЗСУ завдали удару ракетою Storm Shadow. Відтоді арена так і залишається в руїнах.