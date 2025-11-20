После прихода российских оккупантов значительно пострадала также местная спортивная инфраструктура. Как выглядят стадионы в Донецкой и Луганской областях в оккупации – рассказывает 24 канал.

Читайте также Поддержал Путина, брат игрока сборной: кто из украинских футболистов сменил гражданство

"Донбасс-Арена" (Донецк)

"Донбасс Арена" / Фото 5.ua

Один из лучших стадионов в Украине построили в 2009 году за огромные средства – 400 миллионов долларов. "Донбасс Арена" принимала домашний Евро-2012 и не один матч Лиги чемпионов с участием Шахтера.

Открытие "Донбасс Арены": смотрите видео

Кроме того, на стадионе в Донецке выступали украинские и мировые звезды. Среди них Гайтана и Рианна, Бейонсе, а также Мила Йовович лично поздравляла Шахтер с днем рождения.

Однако все изменилось в 2014 году, когда туда вторглись россияне. Сначала стадион стал местом, где выдавалась гуманитарная помощь от фона Рината Ахметова, но фасад арены постоянно разрушался из-за постоянных обстрелов.

Впоследствии в 2017 году боевики так называемой "ДНР" забрать стадион в пользу "народной республики". В результате "Донбасс Арена" пришла в упадок, а живописная аллея вокруг превратилась в пустырь.

Как выглядит "Донбасс Арена": смотрите видео

Напомним, что последний матч на родном стадионе Шахтер сыграл 2 мая 2014 года. Тогда "горняки" принимали дома Мариуполь.

"Авангард" (Луганск)

"Авангард" / Фото из открытых источников

Стадион Зари был построен в далеком 1951 году. "Авангард" дважды реконструировали – последний раз в 2011 году.

В 2012 году на стадионе состоялся матч за Суперкубок Украины. Тогда Шахтер победил Металлург (Донецк) – 2:0.

Последний матч Заря на домашнем стадионе провела – 27 апреля 2014 года. После чего "черно-белые" вынужденно покинули город.

В том же году "Авангард" получил повреждения из-за постоянных обстрелов, во время того, как террористы пытались прорваться на окраинах города.

Долгое время никто не занимался стадионом, но впоследствии "новая власть" решила показать, как город расцветает, после их прихода. И поэтому были отремонтированы трибуны, которые пострадали.

Также на "Авангарде" начали проводить чемпионат так называемой "ЛНР" по футболу. А в надписи Заря была изменена буква "О" на "А" под новый местный "порядок".

РСК "Олимпийский" (Донецк)

"Олимпийский" / Фото из открытых источников

Один из стадионов, где играл Шахтер, был именно РСК "Олимпийский". Бывшую домашнюю арену "горняков" построили в 1958 году. Архитекторами были Ревин и Голубков, а также могла вместить около 25 тысяч болельщиков.

Стадион принимал матч Евро-2009 среди юношей, когда сборная Украины победила сверстников из Англии – 2:0. Кроме того, на стадионе проводились еврокубковые игры Шахтера и Металлурга.

Интересно, что Месси дебютировал в Лиге чемпионов за Барселону в матче против Шахтера в 2004 году. Тогда "горняки" сенсационно переиграли каталонский клуб (2:0) благодаря дублю Джулиуса Агаховы.

Месси дебютировал в ЛЧ в матче против Шахтера: смотрите видео

К слову. В 2011 году на РСК "Олимпийский" давал концерт Scorpions. А через два года на этом стадионе состоялся чемпионат мира по легкой атлетике среди юношей.

Однако с приходом России завершились большие концерты и спортивные события. Теперь там проводят околовоенные тренинги.

Стадион имени Владимира Бойко (Мариуполь)

Стадион имени Владимира Бойко / Фото из открытых источников

Стадион построили в 50-х годах прошлого века. Здесь свои матчи проводил Мариуполь (ранее Ильичевец).

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года арена была под постоянными обстрелами. Большая часть административных зданий была разрушена, а также трибуны и поле получили значительные повреждения.

Сейчас стадион используется для хранения военной техники и боеприпасов. Оккупационные власти заявляли о намерениях отремонтировать арену и проводить на ней футбольные матчи.

Стадион "Победа" (Кадиевка)

"Победа" / Фото из открытых источников

Арену построили еще в далеком 1921 году и она могла вместить около семи тысяч болельщиков. Перед войной на стадионе играли футбольные клубы Стаханов (старое название города) и Виктория.

На "Победе" ежегодно проходил теннисный турнир среди любителей в мужском одиночном разряде. Однако спортивные мероприятия на стадионе завершились еще в 2014 году, когда в город пришла Россия.

Оккупационная армия использовала арену для хранения военной техники и боеприпасов. Стадион получил частичные повреждения, когда ВСУ нанесли точный удар по "Победе", уничтожив примерно ста боевиков ЧВК "Вагнера".

ВСУ попали по базе ЧВК Вагнер: смотрите видео

Стадион "Энергия" (Новая Каховка)

"Энергия" / Фото из телеграм-канала Андрея Ермака

Арена расположена на берегу Днепра недалеко от Каховской ГЭС. Сначала россияне использовали стадион для размещения артиллерии, а затем провели матч.

Однако после подрыва ГЭС "Энергия" вместе с местной ДЮСШ пострадали одними из первых. От подъема воды футбольное поле и спортивную школу затопило.

Стадион "Спартак" (Мелитополь)

"Спартак" / Фото из открытых источников

На стадионе в 2018 году обновили газон, трибуны и дорожки для бега. Арена получила 4-й уровень аккредитации Украинской ассоциации футбола и могла принимать турниры национального уровня.

Сейчас "новая" власть закрыла стадион на реконструкцию, пишет "РИА Юг". В медиа сообщили, что таким образом оккупанты намерены присвоить себе восстановление арены, которое уже состоялось ранее.

Стадион "Локомотив" (Симферополь)

"Локомотив" / Фото из открытых источников

Домашняя арена Таврии после оккупации Крыма претерпела изменения. Оккупационные власти на базе "Локомотива" создали "центр подготовки спортивных команд Республики Крым".

Стадион был закрыт на восемь лет, чтобы провести реконструкцию. Россияне потратили на перестройку 194 миллиона рублей, а открыто арену было в 2021 году.

Отметим, что во время реконструкции на "Локомотиве" произошел пожар. В 2025 году на арене сыграли футбольный матч между так называемыми сборными "Республики Крым" и "ДНР".

Стадион "Сталь" (Алчевск)

"Сталь" / Фото Трибун

Домашний стадион местной Стали пришел в упадок во время российской оккупации. Видно, что газон поля не обслуживали, поэтому на нем появились многочисленные не ровности.

Беговые дорожки и трибуны также в ненадлежащем состоянии. А стены вокруг арены разрисованы и повреждены.

Стадион "Металлург" (Бахмут)

"Металлург" / Фото PMC Photo

Арена из провинциального города в Донецкой области была построена в 1949 году. В 2012 году стадион был реконструирован.

На "Металлурге" раньше часто проводились различные спортивные мероприятия. В 2018 году арена принимала юношеский чемпионат Украины по легкой атлетике.

Однако с приходом России на месте стадиона остались руины в ходе боев за город. На территории также был легкоатлетический манеж, который оккупанты использовали для хранения техники.

Однако весной 2024 года ВСУ нанесли удар ракетой Storm Shadow. С тех пор арена так и остается в руинах.