Щоб грати на міжнародному рівні, деякі футболісти йдуть на кардинальні кроки, зокрема змінюють громадянство. Хто з українських футболістів змінив паспорт – розповідає 24 Канал.

Читайте також Ярмоленко у Росії, брати Клички в Азії: де народилися відомі українські спортсмени

Сергій Юран

Сергій Юран / Фото з відкритих джерел

Сергій Юран народився у Луганську, де розпочав кар'єру у місцевій Зорі. На його футбольному шляху були такі клуби, як Динамо, Бенфіка, Порту, Мілволл, Фортуна, Бохум.

Проте у 1995 році він перейшов у московський Спартак. І у цей період він вирішив змінити громадянство, щоб представляти збірну Росії, повністю розірвавши стосунки зі своєю Батьківщиною.

Зараз Юран, ймовірно, проживає у Москві, виступаючи експертом на російському телебаченні. В одному з інтерв'ю для місцевих ЗМІ, колишній футболіст заявляв, що хотів би попрацювати тренером у Спартаку.

Дмитро Матвієнко

Дмитро Матвієнко / Фото з відкритих джерел

Дмитро Матвієнко, брат Миколи Матвієнка, народився у місті Саки, що в окупованому Криму. Він пройшов школу двох донецьких клубів – Шахтаря і Олімпіка.

А у 2010 році став гравцем сімферопольської Таврії. У 2014 році росіяни окупували півострів, де грав та проживав футболіст.

Під час російської окупації Криму Матвієнко грав за молдавський Тирасполь, але вже у 2015 році повернувся на окупований півострів, де почав виступати за низку місцевих команд.

Окрім того, футболіст отримав російське громадянство. Зараз він виступає за місцеву ТСК-Таврію.

Денис Голайдо

Денис Голайдо / Фото з відкритих джерел

Денис Голайдо народився у Сімферополі. Свою кар'єру він почав у 2002 році у місцевій Таврії, але чере брак ігрової практики за три роки перейшов у Закарпаття на правах оренди.

У 2006 році він повернувся у рідний клуб, а через чотири роки приєднався до донецкького Металурга. У 2014 році футболіст пограв за білоруський Слуцьк.

Вже за рік Голайдо повернувся в Металург, де завершив кар'єру. У 2014 році, коли Росія окупувала Крим, він прийняв російський паспорт.

Ексфутболіст неодноразово заявляв, що після анексії Криму життя на півострові стало кращим. Остаточно, він зганьбився у 2018 році, коли увійшов до складу Putin Team, виступаючи на підтримку Володимира Путіна.

Антон Кривоцюк

Антон Кривоцюк / Фото з відкритих джерел

Народився Антон Кривоцюк у Києві. На початку футбольного шляху він виступав у таких юнацьких командах, як Зірка, Маріуполь та Нефтчі.

У дорослому футболі захисник дебютував у Нефтчі. Ще з дитинства його викликали у юнацькі збірні Азербайджану, а у 2017 – 2019 роках виступав за молодіжну збірну країни.

25 березня 2019 року він вперше зіграв у складі дорослої збірної Азербайджану у товарискому матчі проти Литви. Гра завершилася – 0:0.

Зараз Кривоцюк проживає та грає у Південній Кореї за Теджон Сітізен. Цікаво, що збірна Азербайджану перетнулася з Україною у кваліфікації відбору на чемпіонат світу-2026.

Перший матч завершився нічиєю (1:1), а друга гра перемогою України (2:1). Антон Кривоцюк зіграв за Азербайджан в обох протистояннях.

Олександр Роспутько

Олександр Роспутько / Фото донецького клубу

Олександр Роспутько народився у Горлівці, що у Донецькій області. Він вихованець академії Шахтаря.

Проте у жовтні 2023 році футболіст ухвалив безглузде рішення. Після матчу Юнацької ліги УЄФА, де Шахтар-U19 зустрічався з Антверпеном-U19, він не повернувся з донеччанами в Україну.

"Гірники" одразу розірвали контракт з гравцем, а згодом виявилося, що Роспутько втік в Росію. Два роки він залишався без команди, але влітку 2025 року стало відомо, що футболіст підписав контракт з Чайка Піщанокопське.

Згодом Роспутько дав інтерв'ю для російських медіа. Він заявив, що нарешті вдома та радий стати частиною нової команди.

З перших днів почуваюся комфортно – тут створені всі умови для розвитку, мене добре прийняли в колективі. Поступово інтегруюся в команду, працюю з тренерським штабом і партнерами, щоб швидше увійти в ігровий процес,

– сказав Роспутько.

На сайті ФНЛ (Футбольна національна ліга) вказано, що футболіст має російське громадянство. Виступає він у Чайці під восьмим номером.

Георгій Цітаішвілі

Георгій Цітаішвілі / Фото УАФ

Георгій Цітаішвілі народився у Ізраїлі. У дитинстві він потрапив у Ла Масію (академія Барселони), але хлопцям його віку (11 років) не можна було жити на базі.

Тоді батьку юнака порадили академію київського Динамо, де врешті-решт футболіста прийняли. У 2018 році він дебютував за столичний клуб, вийшовши на заміну у фіналі Кубка України проти Шахтаря.

З 2016 року Цітаішвілі залучався до збірної України різних вікових категорій. Проте у 2021 році він став футболістом національної команди Грузії.

Як пише dynamo.kiev.ua, футболіст висловися про зміну громадянства та перехід в іншу збірну.

Ну в мене була ця мета в голові і мої близькі знали про це. В той момент я знаходився в Україні і в мене був український паспорт. А чому в мене був український паспорт? До цього ж в мене був паспорт грузинський. Але я від нього відмовився. Тому що для академії Динамо мені потрібен був український паспорт, щоби я залишився у клубі. В мене була мрія потрапити в першу команду Динамо, тому я і взяв паспорт. Але в мене не було мрії потрапити до національної збірної України,

– розповів футболіст.

Відзначимо, що Цітаішвілі досі є гравцем київського Динамо. У 2025 році він перейшов у французький Мец.

Анатолій Нурієв

Анатолій Нурієв / Фото ФК Колос

Анатолій Нурієв народився у Мукачево, що у Закарпатській області. Він розпочав професійну кар'єру у Говерлі, а згодом перебрався у Мункач.

Окрім того, в Україні футболіст пограв за Середнє, Сталь Кам'янське, Минай та Колос. У 2022 році він перейшов у Сумгаїт з Азербайджану.

І у тому ж році Нурієв перебрався в інший місцевий клуб – Сабах. З 2021 по 2022 рік півзахисник заграв за збірну Азербайджану.

Марк Мампасі

Марк Мампасі / Фото з відкритих джерел

Марк Мампасі народився у Донецьку у сім'ї конголезьця та українки. Він вихованець донецького Шахтаря та виступав за "гірників" у молодіжному чемпіонаті України.

Проте жодного разу не зіграв за дорослу команду донеччан. У 2021 році захисника відправили в оренду в Маріуполь, а у тому ж році він перейшов у московський Локомотив.

Футболіста продали орієнтовно за 4 мільйона євро. У тому ж році Мампасі отримав російське громадянство.

До слова. Раніше ми розповідали Анатолія Бишовця, який зрадив Україну. Він був улюбленцем фанатів київського Динамо.