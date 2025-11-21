Известный бразильский футболист объявил о завершении игровой карьеры. Об этом стало известно от издания Globo Esport, сообщает 24 Канал.
Почему Фернандиньо уходит из футбола?
Фернандиньо сообщил о своем решении во время выставочного благотворительного матча, который проходил в Куритибе. 40-летний бразилец признался, что перестал получать удовольствие от игры.
Я уже наелся. Сегодня я устал, пробежав чуть больше 30 минут. В футболе больше нет ничего, что могло бы меня мотивировать. Я уже достиг в нем всего. Все, что я мог получить, я получил. Теперь пришло время наслаждаться жизнью и семьей,
– говорит Фернандиньо.
Интересно, что хавбек уже почти год оставался свободным агентом. Свой последний официальный матч Фернандиньо сыграл за Атлетико Паранаэнсе еще в декабре 2024-го.
После того контракт игрока с бразильским клубом завершился и с тех пор полузащитник находился без игровой практики. К слову, легенда Шахтера Дарио Срна написал пост-прощание в адрес экс-содноклубника.
Великий. Спасибо за все,
– запостил хорват у себя в сториз в инстаграм.
Как провел карьеру Фернандиньо?
- Бразилец стал одним из лучших легионеров в истории чемпионата Украины. В 2005 году Шахтер приобрел Фернандиньо у Атлетико Паранаэнсе почти за 8 миллионов евро.
- В донецком клубе полузащитник провел восемь сезонов, оформив 53 гола и 58 ассистов в 284 матчах. В Шахтере бразилец выиграл 14 трофеев, в том числе Кубок УЕФА в 2009 году.
- Уже в 2013-м Фернандиньо перебрался в Манчестер Сити, где стал легендой клуба. За девять лет игрок покорил 13 титулов, из которых пять чемпионств АПЛ, а также выходил в финал Лиги чемпионов (2021).
- В составе сборной Бразилии Фернандиньо провел 53 матча и забил два гола. В 2019 году хавбек сумел добыть Копа Америка с "селесао".
- К слову, игрок немало поиграл на "Донбасс Арене", которая сейчас находится в оккупированном Донецке.