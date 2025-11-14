Александр Зинченко известен своей эмоциональностью, настойчивостью и лидерскими качествами на футбольном поле. Однако многие из болельщиков не знают, как же левый защитник английского Ноттингем Форест выглядел в детстве, информирует 24 Канал.

Как начиналась футбольная карьера Зинченко?

Александр Зинченко родился 15 декабря 1996 года в Радомышле (Житомирская область). Уже с самого рождения любимая игра миллионов шла бок о бок с маленьким Сашей. Первым учителем Александра был его отец Владимир Зинченко, который в прошлом был футболистом. Когда Зинченко-младшему стукнуло 7 лет, его зачислили в Радомышльскую ДЮСШ, где он начал выступать за местную детскую команду Карпатия.

Интересно, что в детстве Зинченко больше отличался другими качествами, чем теперь. В детстве Александр выделялся среди своих сверстников результативной игрой в атаке.



Зинченко в детстве / Фото из открытых источников

Первым тренером в футбольной жизни Зинченко был Сергей Борецкий. Именно он организовал Александру просмотр в Монолит (Ильичевск), который был фарм-клубом донецкого Шахтера.

Первый наставник Зинченко вспоминал, как киевское Динамо забраковало на просмотре Сашу.

Саша с детства болел за киевское Динамо и очень хотел играть в этом клубе. Привожу я его в 2008 году на просмотр в динамовскую школу, а там мне говорят: "Неплохой мальчик, технический, но какой-то совсем маленький и хлипкий". Забраковали, в общем. Я расстроился, а Саша еще больше,

– рассказывал тренер в интервью изданию "ФАКТЫ".

Тогда Борецкий организовал Александру просмотр в Монолит (Ильичевск), который был фарм-клубом донецкого Шахтера.



Зинченко – в Монолите / Фото из открытых источников

Именно этот клуб стал толчком для Зинченко в донецкий Шахтер, куда перебрался на правах свободного агента в 2010-м году. До лета 2015-го футболист выступал в структуре "горняков", где даже успел дорасти до капитанской повязки в команде дончан до 19 лет, когда ему было еще 16 лет.

В сезоне-2014/2015 с Шахтером U-19 стал победителем молодежной лиги Украины.



Зинченко был лидером юношеских команд Шахтера / Фото донецкого клуба

В комментарии для пресс-службы лондонского Арсенала Зинченко рассказывал, кто был его футбольным кумиром. Одним из них был Андрей Шевченко. Также Александру очень нравилось, как игра Роналдиньо. Особенно, когда он играл в каталонской Барселоне. Зина признавался, что эти два игрока были для него как с другой планеты.

Нынешний футболист сборной Украины вспомнил, как в детстве переехал далеко от семьи, чтобы продолжать свое становление в футболе. Александр признался, что хорошо учился в школе до 6-го класса, после чего он больше делал ставку на футболе, чем на учебе.

Распорядок дня был невероятно жестким, я просыпался в 6 часов каждое утро, проводил свое первое занятие, завтракал, потом учился, обедал, потом еще одно занятие. Поэтому это было интенсивно, и долго. Изучение базовых вещей и технических навыков стало для меня рутиной,

– рассказывал игрок.

Далее в его карьере был ошибочный трансфер в российскую Уфу. Правда, именно выступления во вражеском чемпионате привлекли внимание скаутов Манчестер Сити, куда летом 2016-го и перебрался украинец. Следует отметить, что во время выступлений в России Зинченко предлагали выступать за местную сборную, но тот наотрез отказался.

"Был вариант с получением российского гражданства. Чтобы в дальнейшем было легче играть в чемпионате России. Но до серьезных шагов дело не дошло. А сейчас обсуждать это нет смысла, потому что я – украинец", – вспоминал Зинченко.

С английским грандом Зинченко получил почти все, о чем только мог мечтать в Англии: чемпионство АПЛ (4), по одному разу выигрывал Кубок и Суперкубок Англии, а также четыре раза побеждал в Кубке английской лиги. В 2019-м украинца признали лучшим футболистом года.



Зинченко в Манчестер Сити / Фото Getty Images

Был в аренде в нидерландском ПСВ, а в 2022-м официально продолжил карьеру в лондонском Арсенале. Интересно, что в комментарии "канонирам" Зинченко признался, что всегда просматривал матчи Арсенала и с детства болел за этот английский клуб.



Зинченко в футболке Арсенала / Фото из соцсетей

Когда мне было 15, я носил футболку Арсенала. Многие видели мою фотографию с моими бывшими товарищами по команде в социальных сетях в этой футболке. Уже тогда носить ее было особым чувством, потому что я был большим болельщиком Арсенала. Я всегда говорил, что мечтаю когда-то сыграть за Арсенал,

– откровенно рассказывал украинский футболист.

В лондонском клубе Зинченко отыграл до сентября 2025-го, когда на правах аренды перешел в Ноттингем Форест. Аренда рассчитана до конца текущего сезона 2025 – 2026.

За Арсенал украинский защитник сыграл 91 матч (3 гола и 5 результативных передач). А вот за "лесников" Зинченко уже провел 6 игр. К сожалению, последнее время его преследуют травмы. Из-за одной из них Александр пропускает матчи сборной Украины в отборе на ЧМ-2026, которые проходят в ноябре 2025-го.

Дебютировал Александр за главную команду страны 12 октября 2015 года в матче против Испании. В той игре группового раунда квалификации Евро испанцы одержали минимальную победу 0:1, а Зинченко провел на поле лишь две мизерные минуты. Зина уже успел поиграть на международном уровне против самых топовых соперников мира, в частности Криштиану Роналду.



Зинченко против Роналду / Фото Getty Images

Отметим, что за национальную команду Зинченко сыграл 75 поединков, в которых отметился 12 мячами и отдал 7 голевых передач (данные Transfermarkt).