Во время ноябрьского сбора нашей команде не поможет один из лидеров центра поля Александр Зинченко. Об этой информации сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

Почему не будет играть Зинченко?

В конце октября Александр получил травму паха в матче Лиги Европы против Ноттингем Форест. К сожалению, она оказалась более тяжелой, чем ожидалось ранее. Об этом недавно заявил тренер клуба Шон Дайч.

Зинченко пока, к сожалению, не участвует в тренировках. Его отсутствие продлится дольше, чем мы думали,

– передает слова тренера Nottinghamshire Live.

Теперь же стало понятно, что Александр не успеет восстановиться к матчам сборной Украины. Ранее тренерский штаб "сине-желтых" хотел вызвать полузащитника и провести исследование его состояния.

Но в итоге Александр просто не попадет в заявку. Ранее спортивный врач дал свою оценку травмы Зинченко. Его позицию на поле должны закрыть игроки Шахтера Олег Очеретько или Артем Бондаренко, а также хавбек Дженоа Руслан Малиновский.

Последний уже удачно заменил Зинченко в октябрьских матчах сборной. Тогда Руслан оформил три гола и один ассист, благодаря чему Украина одержала две победы.

Сборная Украины в отборе на ЧМ-2026