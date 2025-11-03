Во время ноябрьского сбора нашей команде не поможет один из лидеров центра поля Александр Зинченко. Об этой информации сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.
Почему не будет играть Зинченко?
В конце октября Александр получил травму паха в матче Лиги Европы против Ноттингем Форест. К сожалению, она оказалась более тяжелой, чем ожидалось ранее. Об этом недавно заявил тренер клуба Шон Дайч.
Зинченко пока, к сожалению, не участвует в тренировках. Его отсутствие продлится дольше, чем мы думали,
– передает слова тренера Nottinghamshire Live.
Теперь же стало понятно, что Александр не успеет восстановиться к матчам сборной Украины. Ранее тренерский штаб "сине-желтых" хотел вызвать полузащитника и провести исследование его состояния.
Но в итоге Александр просто не попадет в заявку. Ранее спортивный врач дал свою оценку травмы Зинченко. Его позицию на поле должны закрыть игроки Шахтера Олег Очеретько или Артем Бондаренко, а также хавбек Дженоа Руслан Малиновский.
Последний уже удачно заменил Зинченко в октябрьских матчах сборной. Тогда Руслан оформил три гола и один ассист, благодаря чему Украина одержала две победы.
Сборная Украины в отборе на ЧМ-2026
- Подопечные Сергея Реброва набрали 7 очков в четырех матчах квалификации на чемпионат мира-2026. Благодаря этому сборная Украины занимает второе место в группе D.
- Лидером является Франция, у которой 10 очков, тогда как Исландия имеет в своем активе четыре балла. Азербайджан набрал лишь один балл.
- Последние матчи в группе отбора подопечные Реброва сыграют 13 ноября против Франции (на выезде) и 16 ноября против Исландии (номинально дома).
- Напрямую на ЧМ-2026 выйдет победитель группы. В свою очередь команда, которая займет второе место, получит путевку в плей-офф.
- Финальная часть чемпионата мира состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.