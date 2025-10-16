Сборная Украины по футболу продолжает путь на чемпионат мира-2026. Команда Сергея Реброва сыграла четыре матча в группе и имеет хорошие шансы на попадание хотя бы в стыковые матчи, сообщает 24 Канал.
Какой формат квалификации?
Подопечные Реброва попали в группу D к Франции, Исландии и Азербайджану. После четырех игр "сине-желтые" имеют в своем активе 7 баллов и занимают второе место в группе.
|
МЕСТО
|
КОМАНДА
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛЫ
|
ОЧКИ
|
1
|
Франция
|
3
|
1
|
0
|
9-3
|
10
|
2
|
Украина
|
2
|
1
|
1
|
8-7
|
7
|
3
|
Исландия
|
1
|
1
|
2
|
11-9
|
4
|
4
|
Азербайджан
|
0
|
1
|
3
|
2-11
|
1
Матчи сборной Украины:
- Украина – Франция 0:2
- Азербайджан – Украина 1:1
- Исландия – Украина 3:5
- Украина – Азербайджан 2:1
Согласно регламенту на чемпионат мира напрямую попадут лишь победители групп. В свою очередь вторые места выйдут в раунд плей-офф, где определятся обладатели еще четырех билетов на ЧМ.
Сборной Украины осталось сыграть лишь два матча в группе, чтобы сохранить шансы на успешную квалификацию. 13 ноября подопечные Сергея Реброва будут играть в Париже против Франции, а 16-го числа – "дома" в Варшаве против Исландии. Так что нужно Украине в этих матчах?
Сергей Ребров ведет сборную Украины на ЧМ-2026 / фото УАФ
Что нужно для победы в группе?
У "сине-желтых" остаются шансы на первое место в группе и прямой выход на ЧМ. Однако для этого нашей команде необходимо обыгрывать Францию на выезде, причем с как можно большим счетом.
Дело в том, что при равном количестве очков именно разница голов будет определять команду с высшего места. У французов сейчас она составляет +6, а у Украины – +1.
Более того, даже победа над Францией не гарантирует нашей команде первое место. В последнем туре "Ле Бле" могут существенно улучшить разницу мячей в матче с азербайджанцами.
Украину же будет ждать куда более неуступчивая Исландия. Поэтому для первого места нашей команде нужно выигрывать оба матча и надеяться, что кавказцы не проиграют дома Франции.
Что надо для выхода в плей-офф?
А вот шансы на попадание в плей-офф у нашей команды куда лучше. Для этого нужно остаться на втором месте в группе, хотя и это будет сделать непросто.
Если в следующем туре Украина проиграет французам, а Исландия обыграет Азербайджан, то именно островитяне выйдут на второе место. Скандинавы имеют лучшую разницу голов (+2 против наших +1) и только улучшат ее в битве с аутсайдером.
В таком случае в последнем туре подопечных Сергея Реброва устроит исключительно победа в очной битве с Исландией. Но существует еще два варианта, при которых Украина сможет играть на ничью в последнем туре:
- "сине-желтые" не проиграют Франции перед этим
- Исландия потеряет очки в игре с Азербайджаном
В случае осуществления одного из этих вариантов "сине-желтых" устроит ничья в последнем туре. Также есть и сказочный вариант, при котором матч в Варшаве против Исландии превратится в формальность.
Для досрочного бронирования второго места нужно, чтобы Украина набрала против Франции больше очков, чем Исландия – против Азербайджана. Тогда отрыв от островитян увеличится до недосягаемых 4-6 очков.
Сборная Украины имеет шансы как на первое, так и второе место / фото УАФ
Есть ли шанс выйти на ЧМ-2026 с третьего места?
К сожалению, если Украина займет 3 или 4 место в группе, отбор для команды Реброва окончательно завершится негативно. Теоретически была еще возможность попасть в плей-офф при провальном отборе.
В эту стадию пройдут не только 12 вторых мест в группах, а еще и четыре лучшие команды из Лиги наций. Это сборные, которые в этом турнире выиграли свои группы, но в квалификации заняли ниже второго места.
Однако в Лиге наций подопечные Реброва выступили не так удачно. Украина финишировала второй в группе дивизиона В позади Чехии, а значит именно чехи имеют право на эту дополнительную опцию выхода в стыки.
Когда плей-офф и чемпионат мира?
Стыковые матчи пройдут в конце марта 2026 года. 16 сборных разделятся на четыре квартета, внутри которых сыграют полуфиналы и финал. Победители этих четырех финалов получат путевки на Мундиаль.
Финальная часть чемпионата мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Это будет первый ЧМ, в котором примут участие 48 команд.