"Сине-желтые" лишь в конце матча вырвали победу благодаря голам Зубкова на Гуцуляка. Теперь Украину ждут будут ждать еще два матча в раунде плей-офф, сообщает 24 Канал.

По теме Украина в решающем матче победила Исландию и вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2026

Кто может сыграть против Украины?

Накануне жеребьевки определился список потенциальных оппонентов для сборной Украины. Всего в плей-офф будут играть 16 команд, но только две из них могут потенциально пересечься с нашей командой.

Украина должна оказаться в первой корзине при жеребьевке. Это означает, что с сильнейшими сборными стыков мы не сыграем, а именно – с Италией, Турцией и Польшей.

Существует минимальная возможность падения во вторую корзину, но это только при условии невыхода напрямую Германии, Дании и Австрии. Если же две из этих команд останутся первыми в группе, то распределение по корзинам в плей-офф будет следующим:

ПЕРВАЯ КОРЗИНА: Италия, Турция, УКРАИНА, Польша.

ВТОРАЯ КОРЗИНА: Уэльс, Шотландия, Словакия, Чехия.

ТРЕТЬЯ КОРЗИНА: Ирландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово

ЧЕТВЕРТАЯ КОРЗИНА: Румыния, Швеция, Северная Македония, Северная Ирландия.

Жирным выделены команды, которые уже гарантированно будут в плей-офф. Жеребьевка состоится 20 ноября в швейцарском Ньоне. Начало – в 14:00 по киевскому времени.

В полуфиналах команды из 1-й корзины будут противостоять сборным из четвертой корзины, а также между собой сыграют представители 2-й и 3-й корзин.

Матчи пройдут на полях команд из 1 и 2 корзин, то есть Украина гарантированно сыграет в полуфинале "дома". А вот в финальных матчах хозяин поля определится жеребьевкой.

Как Украина сыграла в группе отбора на ЧМ-2026?