Йожеф Сабо не сдерживал эмоций после поражения Шахтера в номинально домашнем поединке 1/2 финала Лиги конференций против Кристал Пэлас. В интервью для Sport-Express.ua специалист заявил, что Арда Туран уступил своему оппоненту в тактических моментах.

В чем именно вина Турана по мнению Сабо?

Бывший наставник Динамо и сборной Украины отметил, что тренер Кристал Пэлас оказался лучшим в предматчевом анализе противника.

Гласнер на 100% переиграл Турана! Я заметил, что Туран не слишком хорошо разбирается в тактических нюансах и не может подстроить игру под конкретного соперника. У него все одинаково. Нужно же изучать оппонента,

– сказал Сабо.

Эксперт добавил, что по его мнению теперь у украинского коллектива нет никаких шансов на проход дальше, ведь дома англичане сыграют еще лучше.

Что дальше в Лиге конференций?

Шанс на исправление ошибок у Арды Турана будет в ответном матче. Игра состоится 7 мая в Лондоне. Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

По информации ресурса Squawka Live, в евротурнирах Шахтер одержал лишь одну победу из последних 11 матчей против команд из АПЛ.

