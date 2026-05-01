Йожеф Сабо не сдерживал эмоций после поражения Шахтера в номинально домашнем поединке 1/2 финала Лиги конференций против Кристал Пэлас. В интервью для Sport-Express.ua специалист заявил, что Арда Туран уступил своему оппоненту в тактических моментах.
В чем именно вина Турана по мнению Сабо?
Бывший наставник Динамо и сборной Украины отметил, что тренер Кристал Пэлас оказался лучшим в предматчевом анализе противника.
Гласнер на 100% переиграл Турана! Я заметил, что Туран не слишком хорошо разбирается в тактических нюансах и не может подстроить игру под конкретного соперника. У него все одинаково. Нужно же изучать оппонента,
– сказал Сабо.
Эксперт добавил, что по его мнению теперь у украинского коллектива нет никаких шансов на проход дальше, ведь дома англичане сыграют еще лучше.
Что дальше в Лиге конференций?
Шанс на исправление ошибок у Арды Турана будет в ответном матче. Игра состоится 7 мая в Лондоне. Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
По информации ресурса Squawka Live, в евротурнирах Шахтер одержал лишь одну победу из последних 11 матчей против команд из АПЛ.
Как Шахтер играет в сезоне 2025/26?
- Еврокубковую кампанию горняки начали с квалификации Лиги Европы, где сумели одолеть финский Ильвес и турецкий Бешикташ. Впоследствии донетчане не сумели выйти в основной раунд соревнований, уступив греческому Панатинаикосу.
- Позже украинский клуб удачно прошел путь в Лиге конференций. В квалификации был пройден Серветт (Швейцария), а на основном этапе Шахтер занял шестое место, выиграв 4 из шести матчей. В плей-офф донецкий коллектив сумел пройти Лех (Польша) и АЗ (Нидерланды).
- В чемпионате Украины Шахтер занимает первое место с отрывом от ближайшего преследователя ЛНЗ в восемь очков.
- Следующий матч Шахтер проведет 3 мая, когда в УПЛ сыграет с киевским Динамо. Начало игры запланировано на 18:00.
- Отметим, что после игры с Кристал Пэлас президент Шахтера Ринат Ахметов выступил с заявлением о войне в Украине.