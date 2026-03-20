Неделю назад "горняки" заработали себе неплохой гандикап на поле соперника. Подопечные Арды Турана торжествовали в Познани со счетом 3:1 и сделали шаг навстречу четвертьфиналу, сообщает 24 Канал.

В ответном матче между Шахтером и Лехом, фаворитом считался именно украинский клуб.

Предпочтение отдавали Шахтеру, оценивая его шансы на победу значительно выше, чем у соперника. Дополнительным преимуществом для дончан был результат первого матча, в котором они одержали уверенную победу со счетом 3:1.

Таким образом, перед игрой "горняки" рассматривались как главный претендент не только на победу в ответном матче, но и на выход в следующий раунд турнира.

Шахтер – Лех 1:2

Голы: Маютиньо, 67 (автогол) – Исхак 13, 45+7.

Матч получился нервным и напряженным. Сразу было заметно, что Лех поработал над ошибками и сегодня выглядел несколько сильнее Шахтера.

Уже на 13-й минуте команды открыли счет. После качественного навеса в штрафную от Таофика Исмаила мяч достался Микаэлю Исхаку. Форвард уверенно замкнул передачу ударом головой с близкого расстояния, а Дмитрий Ризнык был бессилен – мяч по центру влетел в сетку ворот.

Хотя Шахтер больше владел мячом, чем Лех, опасных моментов у ворот соперника было немного.

В конце первого тайма игра стала особенно напряженной: Гисли Тордарсон нанес удар с границы штрафной площади. Дмитрий Ризнык запоздало среагировал на момент удара, но все же не позволил мячу влететь в левую "девятку". В итоге Лех заработал право на угловой.

Один из игроков Шахтера сыграл рукой в собственной штрафной, однако судья сначала позволил продолжить игру. Но после просмотра VAR арбитр изменил свое решение и назначил пенальти в ворота "горняков".

Микаэль Исхак реализовал пенальти, точно пробив мяч в левый нижний угол ворот. Ризнык не смог отразить удар.

Начало второго тайма получилось напряженным. Уже с первой минуты у ворот Шахтера возник опасный момент: Антоний Козубаль пробил с границы штрафной площади, но Дмитрий Ризнык спас свои ворота.

На 59-й минуте Лех снова отметился голом, однако арбитр отменил его из-за положения вне игры.

На 67-й минуте Шахтер получил неожиданную поддержку, ни одного удара в створ ворот не было, но гол уже зафиксирован. Жуан Моутиньо пытался выбить мяч после прострела, но вместо этого случайно срезал его головой прямо за спину собственного голкипера, оформив автогол.

Сложилось впечатление, что этот автогол придал Шахтеру заряд эмоций – после него команда начала активнее атаковать и пытаться создавать опасные моменты у ворот соперника.

Грам получил вторую желтую карточку после финального свистка, которая автоматически превратилась в красную, поэтому он пропустит следующий матч.

Матч был тяжелым и напряженным для Шахтера, команда играла не на полную, однако автогол стал ключевым фактором, который позволил горнякам выйти вперед. Хотя в ответном матче 1/8 финала украинская команда проиграла Леху 1:2, по итогам двух поединков (4:3) она вышла в следующий раунд.

Шахтер прошел в 1/4 финала Лиги конференций и теперь встретится с нидерландским АЗ. Матчи пройдут 9 и 16 апреля.