Тиждень тому "гірники" заробили собі непоганий гандикап на полі суперника. Підопічні Арди Турана тріумфували у Познані з рахунком 3:1 та зробили крок назустріч чвертьфіналу, повідомляє 24 Канал.

Хто був фаворитом матчу?

У матчі-відповіді між Шахтарем та Лехом, фаворитом вважався саме український клуб.

Перевагу віддавали Шахтарю, оцінюючи його шанси на перемогу значно вище, ніж у суперника. Додатковою перевагою для донеччан був результат першого матчу, в якому вони здобули впевнену перемогу з рахунком 3:1.

Таким чином, перед грою "гірники" розглядалися як головний претендент не лише на перемогу у матчі-відповіді, а й на вихід до наступного раунду турніру.

Шахтар – Лех 1:2

Голи: Маютінью, 67 (автогол) – Ісхак 13, 45+7.

Матч вийшов нервовим і напруженим. Відразу було помітно, що Лех попрацював над помилками й сьогодні виглядав дещо сильнішим за Шахтар.

Вже на 13-й хвилині команди відкрили рахунок. Після якісного навісу до штрафного майданчика від Таофіка Ісмаїла м'яч дістався Мікаеля Ісхака. Форвард упевнено замкнув передачу ударом головою з близької відстані, а Дмитро Різник був безсилий – м'яч по центру влетів у сітку воріт.

Гол Ісхака: дивіться відео

Хоча Шахтар більше володів м'ячем, ніж Лех, небезпечних моментів біля воріт суперника було небагато.

Наприкінці першого тайму гра стала особливо напруженою: Гіслі Тордарсон завдав удару з межі штрафного майданчика. Дмитро Різник запізно зреагував на момент удару, але все ж не дозволив м'ячу влетіти у ліву "дев'ятку". У підсумку Лех заробив право на кутовий.

Один із гравців Шахтаря зіграв рукою у власному штрафному майданчику, однак суддя спочатку дозволив продовжити гру. Та після перегляду VAR арбітр змінив своє рішення і призначив пенальті у ворота "гірників".

Мікаель Ісхак реалізував пенальті, точно пробивши м'яч у лівий нижній кут воріт. Різник не зміг відбити удар.

Як забив Лех пенальті: дивіться відео

Початок другого тайму вийшов напруженим. Вже з першої хвилини біля воріт Шахтаря виник небезпечний момент: Антоній Козубаль пробив з межі штрафного майданчика, але Дмитро Різник врятував свої ворота.

На 59-й хвилині Лех знову відзначився голом, проте арбітр скасував його через положення поза грою.

На 67-й хвилині Шахтар отримав неочікувану підтримку, жодного удару в площину воріт не було, але гол уже зафіксований. Жуан Моутінью намагався вибити м'яч після прострілу, але замість цього випадково зрізав його головою прямо за спину власного голкіпера, оформивши автогол.

Автогол Жуана Моутіньо: дивіться відео

Склалося враження, що цей автогол надав Шахтарю заряд емоцій – після нього команда почала активніше атакувати та намагатися створювати небезпечні моменти біля воріт суперника.

Грам отримав другу жовту картку після фінального свистка, яка автоматично перетворилася на червону, тому він пропустить наступний матч.

Матч був важким і напруженим для Шахтаря, команда грала не на повну, проте автогол став ключовим фактором, який дозволив гірникам вийти вперед. Хоча у матчі-відповіді 1/8 фіналу українська команда програла Леху 1:2, за підсумками двох поєдинків (4:3) вона вийшла в наступний раунд.

Шахтар пройшов у 1/4 фіналу Ліги конференцій і тепер зустрінеться з нідерландським АЗ. Матчі пройдуть 9 та 16 квітня.