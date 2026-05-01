Йожеф Сабо не стримував емоцій після поразки Шахтаря у номінально домашньому поєдинку 1/2 фіналу Ліги конференцій проти Крістал Пелас. В інтерв’ю для Sport-Express.ua фахівець заявив, що Арда Туран поступився своєму опоненту у тактичних моментах.
У чому саме провина Турана на думку Сабо?
Колишній наставник Динамо та збірної України зазначив, що тренер Крістал Пелас виявився кращим у передматчевому аналізі противника.
Гласнер на 100% переграв Турана! Я помітив, що Туран не надто добре розбирається у тактичних нюансах і не може підлаштувати гру під конкретного суперника. У нього все однаково. Потрібно ж вивчати опонента,
– сказав Сабо.
Експерт додав, що на його думку тепер в українського колективу немає жодних шансів на прохід далі, адже вдома англійці зіграють ще краще.
Що далі у Лізі конференцій?
Шанс на виправлення помилок у Арди Турана буде у матчі-відповіді. Гра відбудеться 7 травня у Лондоні. Початок поєдинку заплановано на 22:00 за київським часом.
За інформацією ресурсу Squawka Live, у євротурнірах Шахтар здобув лише одну перемогу з останніх 11 матчів проти команд з АПЛ.
Як Шахтар грає у сезоні 2025/26?
- Єврокубкову кампанію гірники почали з кваліфікації Ліги Європи, де зуміли здолати фінський Ільвес та турецький Бешикташ. Згодом донеччани не зуміли вийти в основний раунд змагань, поступившись грецькому Панатінаїкосу.
- Пізніше український клуб вдало пройшов шлях у Лізі конференцій. У кваліфікації був пройдений Серветт (Швейцарія), а на основному етапі Шахтар посів шосте місце, вигравши 4 з шести матчів. У плей-офф донецький колектив зумів пройти Лех (Польща) та АЗ (Нідерланди).
- У чемпіонаті України Шахтар посідає перше місце з відривом від найближчого переслідувача ЛНЗ у вісім очок.
- Наступний матч Шахтар проведе 3 травня, коли в УПЛ зіграє з київським Динамо. Початок гри заплановано на 18:00.
- Зазначимо, що після гри з Крістал Пелас президент Шахтаря Рінат Ахметов виступив із заявою про війну в Україні.