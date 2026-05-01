Йожеф Сабо не стримував емоцій після поразки Шахтаря у номінально домашньому поєдинку 1/2 фіналу Ліги конференцій проти Крістал Пелас. В інтерв’ю для Sport-Express.ua фахівець заявив, що Арда Туран поступився своєму опоненту у тактичних моментах.

До теми Гол на 21-й секунді став шоком: Шахтар майже втратив шанси вийти у фінал Ліги конференцій

У чому саме провина Турана на думку Сабо?

Колишній наставник Динамо та збірної України зазначив, що тренер Крістал Пелас виявився кращим у передматчевому аналізі противника.

Гласнер на 100% переграв Турана! Я помітив, що Туран не надто добре розбирається у тактичних нюансах і не може підлаштувати гру під конкретного суперника. У нього все однаково. Потрібно ж вивчати опонента,

– сказав Сабо.

Експерт додав, що на його думку тепер в українського колективу немає жодних шансів на прохід далі, адже вдома англійці зіграють ще краще.

Що далі у Лізі конференцій?

Шанс на виправлення помилок у Арди Турана буде у матчі-відповіді. Гра відбудеться 7 травня у Лондоні. Початок поєдинку заплановано на 22:00 за київським часом.

За інформацією ресурсу Squawka Live, у євротурнірах Шахтар здобув лише одну перемогу з останніх 11 матчів проти команд з АПЛ.

Як Шахтар грає у сезоні 2025/26?