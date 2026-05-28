Кот-д'івуарський вінгер Астон Вілли Еванн Гессан, який нині виступає за Крістал Пелес на правах оренди, вписав своє ім'я в історію світового футболу. Про це інформує Polymarket Sports.

Яке досягнення зробив Гессан?

Він став першим гравцем, якому вдалося здобути два різні єврокубкові трофеї протягом одного сезону.

24-річний нападник приєднався до складу "орлів" у січні цього року. Оскільки першу частину сезону івуарієць провів у Бірмінгемі, він став переможцем Ліги Європи – Астон Вілла у фіналі розгромила Фрайбург із рахунком 3:0.

Водночас разом із новою командою Олівера Гласнера Гессан тріумфував і в Лізі конференцій. У вирішальному матчі цього турніру Крістал Пелес здолав іспанське Райо Вальєкано завдяки єдиному голу Жана-Філіпа Матета.

Унікальне досягнення підтверджується статистикою виступів футболіста в обох турнірах:

У Лізі Європи: зіграв 7 матчів за Астон Віллу на груповому етапі та забив 2 голи.

У Лізі конференцій: провів 6 поєдинків за Крістал Пелес і відзначився 1 забитим м'ячем.

Хто такий Еванн Гессан?

Вихованець футбольної академії французької Ніцци, завдяки своїй високій результативності, влітку 2025 року був викуплений англійським клубом Астон Вілла за 30 мільйонів євро, плюс 5 мільйонів євро бонусів. Форвард уклав із клубом довгостроковий контракт до 2030 року.

Про Крістал Пелес у єврокубках

Для Крістал Пелес це перший в історії клубу єврокубковий трофей. На шляху до фіналу лондонці стали справжнім "кривдником" українських команд, у груповому етапі вони обіграли Динамо (2:0), а в півфіналі здолали Шахтар із загальним рахунком 5:2 за два матчі. Завдяки цьому тріумфу клуб гарантував собі пряму путівку до групового етапу Ліги Європи наступного сезону.