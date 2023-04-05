В Кракове команда Арды Турана пережила настоящий холодный душ в самом начале встречи, когда англичане оформили самый быстрый гол в истории Лиги конференций. Дончане ответили после перерыва, но представитель АПЛ снова больно ужалил и приблизился к финалу, передает 24 Канал.

Смотрите также Таблица коэффициентов УЕФА в сезоне 2025 – 2026: на каком месте Украина

Что произошло на старте матча Шахтер – Кристал Пелес?

Начало матча стало катастрофой для Шахтера. Уже на первой минуте Исмаила Сарр воспользовался провалом обороны и открыл счет, забив самый быстрый гол в истории третьего по рангу еврокубка – на 21-й секунде.

Шахтер – Кристал Пелес: смотрите гол Сарра на 21-й секунде

После этого "горняки" завладели инициативой, значительно превосходили соперника по владению мячом и давили через стандарты, но до перерыва сравнять счет не смогли.

Шахтер воскрес после перерыва

На старте второго тайма давление дончан дало результат – Олег Очеретько после углового вернул интригу, сделав счет 1:1. Казалось, украинский клуб перехватил контроль и готов дожать англичан.

Впрочем, Кристал Пэлес быстро охладил пыл Шахтера: Даичи Камада завершил атаку после затяжного эпизода и вновь вывел гостей вперед.

Точку в матче на 84-й минуте во время быстрой контратаки поставил Ларсен, замкнув передачу Камады.

Теперь "горняков" ждет сверхсложная задача вернуть интригу после номинально домашних 1:3 в ответном матче, который состоится в Лондоне через неделю.