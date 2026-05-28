Бывший вратарь Динамо Денис Бойко в комментарии 24 Канала подвел итоги сезона для столичной команды. Экс-футболист также высказался относительно изменений в Динамо.

Смотрите также В квалификации Лиги Европы Динамо может сыграть с бывшим клубом Бленуце и Алюминием

Как Бойко оценил сезон 2025/2026 для Динамо?

Он подчеркнул, что для него Динамо Киев всегда будет оставаться командой чемпионов, поэтому нынешний сезон он не считает удачным.

Сезон получился неоднозначным: четвертое место в чемпионате и неудачные выступления в еврокубках. Однако победа в Кубке Украины хоть немного сгладила этот неудачный сезон,

– отметил Бойко.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Также футболист воздержался от оценок возможных изменений в команде во время летнего тренировочного периода, отметив, что этот вопрос должен решать тренерский штаб.

Это к тренеру вопрос. Я не тренер и не хочу комментировать такие вещи. У меня есть свое видение, но я оставлю его при себе. Это больше вопрос к людям, которые внутри команды и непосредственно работают с ней,

– добавил он.

Относительно пожеланий как болельщика, Бойко тоже воздержался от конкретики: "Есть специально обученные люди, которые занимаются этим в клубе".

Как Динамо выступило в сезоне 2025/2026?

Украинская-премьер лига

Динамо показало смешанные результаты: команда выиграла Кубок Украины, но выступление в чемпионате УПЛ оказалось неудачным, и киевляне завершили его лишь на 4-м месте. За 30 туров Динамо добыло 57 очков (17 побед, 6 ничьих, 7 поражений), что значительно уступало тройке лидеров: чемпиону Шахтеру (72 очка), ЛНЗ (60 очков) и Полесью (59 очков). В итоге команда получила право лишь на участие в квалификации Лиги Европы следующего сезона.

Еврокубки

Еврокубки для киевлян также оказались проблемными. В Лиге чемпионов (3-й раунд квалификации) Динамо сразу проиграло кипрскому Пафосу (0:1 и 0:2). Переход в раунд плей-офф Лиги Европы не принес успеха: по сумме двух матчей команда уступила израильскому Маккаби Тель-Авив (1:3 в гостях, 1:0 дома), потеряв шанс на групповой этап. На стадии основной группы Лиги конференций клуб занял лишь 26-е место среди 36 участников.