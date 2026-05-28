Колишній воротар Динамо Денис Бойко у коментарі 24 Каналу підбив підсумки сезону для столичної команди. Ексфутболіст також висловився щодо змін у Динамо.

Як Бойко оцінив сезон 2025/2026 для Динамо?

Він підкреслив, що для нього Динамо Київ завжди залишатиметься командою чемпіонів, тому нинішній сезон він не вважає вдалим.

Сезон вийшов неоднозначним: четверте місце в чемпіонаті та невдалі виступи в єврокубках. Проте перемога в Кубку України хоч трохи згладила цей невдалий сезон,

– зазначив Бойко.

Також футболіст утримався від оцінок можливих змін у команді під час літнього тренувального періоду, зазначивши, що це питання має вирішувати тренерський штаб.

Це до тренера питання. Я не тренер і не хочу коментувати такі речі. У мене є своє бачення, але я залишу його при собі. Це більше питання до людей, які всередині команди і безпосередньо працюють із нею,

– додав він.

Щодо побажань як вболівальника, Бойко теж утримався від конкретики: "Є спеціально навчені люди, які займаються цим у клубі".

Як Динамо виступило у сезоні 2025/2026?

Українська-прем'єр ліга

Динамо показало змішані результати: команда виграла Кубок України, але виступ у чемпіонаті УПЛ виявився невдалим, і кияни завершили його лише на 4-му місці. За 30 турів Динамо здобуло 57 очок (17 перемог, 6 нічиїх, 7 поразок), що значно поступалося трійці лідерів: чемпіону Шахтарю (72 очки), ЛНЗ (60 очок) та Поліссю (59 очок). В результаті команда отримала право лише на участь у кваліфікації Ліги Європи наступного сезону.

Єврокубки

Єврокубки для киян також виявилися проблемними. У Лізі чемпіонів (3-й раунд кваліфікації) Динамо одразу програло кіпрському Пафосу (0:1 та 0:2). Перехід до раунду плей-оф Ліги Європи не приніс успіху: за сумою двох матчів команда поступилася ізраїльському Маккабі Тель-Авів (1:3 в гостях, 1:0 вдома), втративши шанс на груповий етап. На стадії основної групи Ліги конференцій клуб посів лише 26-те місце серед 36 учасників.