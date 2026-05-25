Попри провальне четверте місце в турнірній таблиці УПЛ, столичний гранд зміг гарантувати собі путівку до другого за рангом єврокубка. Перемога у фіналі Кубка України над Черніговом дозволила підопічним Ігоря Костюка знову спробувати свої сили на міжнародній арені, повідомляє 24 Канал.

З ким може зіграти Динамо?

Одним із найцікавіших можливих суперників для киян є румунська Університатя Клуж. Цей колектив за підсумками сезону виборов срібні медалі чемпіонату Румунії та дійшов до фіналу національного Кубка. Що цікаво, Університатя – це колишня команда нападника Динамо Владислава Бленуце. Останній раз в основній сітці цього турніру (тоді ще Кубка УЄФА) румуни грали понад пів століття тому – в сезоні 1972/73.

Ще одним неочікуваним опонентом може стати словенський Алюміній. Команда створила справжню сенсацію, завоювавши Кубок Словенії, попри скромне сьоме місце у внутрішньому чемпіонаті. Для клубу це буде абсолютний історичний дебют на євроарені.

Інші варіанти для "динамівців"

Окрім вищезгаданих колективів, до списку несіяних потенційних суперників Динамо потрапили ще чотири клуби:

Жиліна (Словаччина) – володар Кубка країни та четверта команда чемпіонату, яка повертається до Ліги Європи вперше з 2021 року.

Войводина (Сербія) – віцечемпіон та фіналіст Кубка, який минулого сезону вилетів з кваліфікації від амстердамського Аякса.

Деррі Сіті (Північна Ірландія) – срібний призер чемпіонату Ірландії сезону-2025.

Вестрі (Ісландія) – унікальний прецедент, адже клуб виграв Кубок Ісландії одночасно з вильотом до другого дивізіону, і тепер уперше в історії зіграє в єврокубках, представляючи нижчу лігу.

Коли жеребкування та матчі?

Офіційна процедура жеребкування першого раунду кваліфікації Ліги Європи відбудеться 16 червня. Саме тоді визначиться не лише конкретний суперник Динамо, а й те, хто проведе перший поєдинок удома.

Стартові матчі цієї стадії заплановані на 9 та 16 липня. Нагадаємо, що попередній єврокубковий сезон кияни завершили на стадії основного етапу Ліги конференцій, посівши лише 27-ме місце.