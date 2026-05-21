Один із таких – гравець Динамо Олександр Караваєв. Він дав коментар на цю тему одному з футбольних телеграм-каналів.

Чи залишиться Караваєв у Динамо?

Гравець не спростував інформацію про зацікавленість "гірників", закликавши вболівальників та пресу почекати до завершення сезону.

Давайте зараз почекаємо. Залишилася ще одна гра, закінчиться чемпіонат – і все дізнаєтесь. Тому що прийде час, і всі обов'язково все дізнаються,

– заявив Караваєв.

Куди може перейти Караваєв?

Експерти по-різному оцінюють майбутнє Караваєва.

Раніше "Татотаке" повідомляло, що він планує продовжити контракт із Динамо, який діє до 30 червня 2026 року, щонайменше на один сезон.

Пізніше колишній журналіст Ігор Бурбас повідомив, що один із гравців відмовляється підписувати нову угоду з Динамо. Його контракт завершується в кінці сезону, і він не бажає вести переговори через незадоволення ставленням до себе. За словами Бурбаса, футболіст прагне більшої поваги, оскільки часто опиняється на лаві запасних, виходить лише епізодично або використовується на різних позиціях, коли потрібно закрити прогалини.

Як стало відомо "Футбол 24", Динамо та Олександр Караваєв досягли домовленості про продовження контракту ще на один рік, при цьому фінансові умови залишаться без змін.

