Один из таких – игрок Динамо Александр Караваев. Он дал комментарий на эту тему одному из футбольных телеграм-каналов.
Останется ли Караваев в Динамо?
Игрок не опроверг информацию о заинтересованности "горняков", призвав болельщиков и прессу подождать до завершения сезона.
Давайте сейчас подождем. Осталась еще одна игра, закончится чемпионат – и все узнаете. Потому что придет время, и все обязательно все узнают,
– заявил Караваев.
Куда может перейти Караваев?
Эксперты по-разному оценивают будущее Караваева.
Ранее "Татотаке" сообщало, что он планирует продлить контракт с Динамо, который действует до 30 июня 2026 года, как минимум на один сезон.
Позже бывший журналист Игорь Бурбас сообщил, что один из игроков отказывается подписывать новое соглашение с Динамо. Его контракт завершается в конце сезона, и он не желает вести переговоры из-за недовольства отношением к себе. По словам Бурбаса, футболист стремится к большему уважению, поскольку часто оказывается на скамейке запасных, выходит лишь эпизодически или используется на разных позициях, когда нужно закрыть пробелы.
Как стало известно "Футбол 24", Динамо и Александр Караваев достигли договоренности о продлении контракта еще на один год, при этом финансовые условия останутся без изменений.
Кто такой Александр Караваев?
В 13 лет он попал в академию Шахтера и прошел все уровни молодежной структуры "горняков", однако за основную команду так и не дебютировал, выступая на правах аренды.
В составе Зари (2014 – 2019 годы с перерывами) стал одним из ключевых игроков чемпионата Украины и закрепился в национальной сборной.
Первую половину 2017 провел в Турции, играя за "Фенербахче" на правах аренды.
С лета 2019 года является постоянным игроком Динамо, где получил чемпионство, Кубок и Суперкубок Украины. В текущем сезоне он провел за киевский клуб более 30 матчей, отметившись 4 голами и 5 ассистами.
Участвовал в знаковом для Украины Евро-2020, сыграв во всех пяти матчах.