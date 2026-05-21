Один из таких – игрок Динамо Александр Караваев. Он дал комментарий на эту тему одному из футбольных телеграм-каналов.

Останется ли Караваев в Динамо?

Игрок не опроверг информацию о заинтересованности "горняков", призвав болельщиков и прессу подождать до завершения сезона.

Давайте сейчас подождем. Осталась еще одна игра, закончится чемпионат – и все узнаете. Потому что придет время, и все обязательно все узнают,

– заявил Караваев.

Куда может перейти Караваев?

Эксперты по-разному оценивают будущее Караваева.

Ранее "Татотаке" сообщало, что он планирует продлить контракт с Динамо, который действует до 30 июня 2026 года, как минимум на один сезон.

Позже бывший журналист Игорь Бурбас сообщил, что один из игроков отказывается подписывать новое соглашение с Динамо. Его контракт завершается в конце сезона, и он не желает вести переговоры из-за недовольства отношением к себе. По словам Бурбаса, футболист стремится к большему уважению, поскольку часто оказывается на скамейке запасных, выходит лишь эпизодически или используется на разных позициях, когда нужно закрыть пробелы.

Как стало известно "Футбол 24", Динамо и Александр Караваев достигли договоренности о продлении контракта еще на один год, при этом финансовые условия останутся без изменений.

Кто такой Александр Караваев?