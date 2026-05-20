Гри "до першого забитого" не сталося: аутсайдери несподівано змогли відповісти на пропущений м'яч. Але у другому таймі клас Динамо зіграв вирішальну роль, пише 24 Канал.

Як зіграли Динамо і Чернігів у фіналі Кубка України?

Ігрова переваги киян була беззаперечною, але м'яч вперто не йшов у ворота чернігівців. Взяття воріт у виконанні Віталія Буяльського арбітри скасували через офсайд, який підтвердили арбітри ВАР.

Але хавбек, який вивів Динамо на фінал з капітанською пов'язкою, все ж відкрив рахунок: на 26-ій хвилині м'яч так викотився під удар Буяльському, що він фактично виконав пенальті з гри, 1:0.

Гол Буяльського, Динамо – Чернігів 1:0 – дивіться відео

І тут, здавалося, головний план Чернігова на гру, який полягав у тому, щоб не пропустити і тягнути матч до овертаймів і пенальті, провалився. Але команда здивувала усіх.

Аутсайдери заробили стандарт неподалік воріт Динамо, навіс Шалфєєва пішов точно на голову Анатолію Романченку, а той зрівняв рахунок – 1:1, сенсація на табло.

Гол Романченка, Динамо – Чернігів 1:1 – дивіться відео

На перерву чернігівці взагалі могли йти лідерами, але Денис Безбородько не реалізував стовідсотковий шанс, вийшовши віч-на-віч з голкіпером киян Русланом Нещеретом.

У другому таймі кияни все ж розставили усе по своїх місцях. Класну комбінацію завершив другим результативним ударом Буяльський – дубль у капітана.

Гол Буяльського, Динамо – Чернігів 2:1 – дивіться відео

А потім на поле вийшов Андрій Ярмоленко, для якого це був, можливо, останній фінал Кубка України в кар'єрі гравця. Без голу легенда клубу не пішов: це була справді гросмейстерська робота з м'ячем. Взяття воріт 7-ий номер не святкував, оскільки є вихованцем чернігівського футболу – красивий жест.

Гол Ярмоленка, Динамо – Чернігів 3:1 – дивіться відео

3:1 у підсумку – Кубок дістається Динамо.

Хто тепер найтитулованіший клуб України?

Для Динамо це вже 14 Кубок України. За цим показником кияни поступаються Шахтарю – у "гірників" 15 таких трофеїв.

Натомість за загальною кількістю здобутих нагород часів незалежної України у двох українських грандів тепер рівність: 40 – 40. Адже у Динамо 17 чемпіонств проти 16 у Шахтаря, а також обидві команди мають по 9 Суперкубків.