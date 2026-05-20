Матч відбудеться у Львові на стадіоні "Арена Львів". Початок о 18:00, пряму трансляцію покаже телеканал УПЛ ТБ, повідомляє 24 Канал.

Який шлях пройшли Динамо та Чернігів у Кубку України?

Чернігівський клуб став лише другим представником Першої ліги в історії, який дійшов до фіналу після Інгульця у 2019 році. Історія офіційних зустрічей між Динамо та ФК Чернігів відсутня, тому фінал стане їхньою першою очною грою.

Попередній шлях киян у Кубку був таким:

1/8 фіналу: перемога над Шахтарем 2:1;

1/4 фіналу: впевнена перемога над Інгульцем 2:0;

1/2 фіналу: розгром Буковини 3:0 у Тернополі.

Для Чернігова цей сезон став історичним. Команда Валерія Чорного забила лише 2 голи у 5 матчах основного часу в Кубку України, але проявила неймовірну витримку та майстерність у серіях пенальті. Раніші етапи клуб пройшов так:

Перемога над Атлетом 1:0 та технічна перемога над Кривбасом 3:0;

1/8 фіналу: нічию 1:1 з аматорським ФК Лісне, виграли пенальті 4:3;

1/4 фіналу: 0:0 з Фенікс-Маріуполь, перемога в серії пенальті 5:4;

1/2 фіналу: нульова нічия з Металістом 1925 та перемога 6:5 у серії пенальті.

Як зіграли команди у попередніх іграх?

У своєму останньому матчі, 16 травня, Динамо перемогло СК Полтаву з рахунком 2:0 у 29-му турі Української Прем'єр-ліги.

Матч 28-го туру Першої ліги між Металургом і ФК Чернігів 15 травня 2026 року був призупинений на 45-й хвилині через повітряну тривогу при рахунку 0:0. До цього команда зіграла 2:2 проти Чорноморця в рамках 27-го туру на "Чернігів-Арені".