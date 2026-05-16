Мадридці підходять до гри фаворитами не лише через фактор домашнього поля, а й завдяки переконливій статистиці очних зустрічей. Жирона ж опинилася під серйозним тиском через нестабільні результати та боротьбу за виживання, тому для гостей це фактично матч сезону, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Циганков може кардинально змінити кар'єру – його пов'язують з місцем, де вже є українці

Чому Атлетіко є фаворитом?

Команда Сімеоне проводить значно стабільніший сезон і вдома виглядає особливо грізно – 14 перемог у 18 матчах. У першому колі мадридці розгромили Жирону 3:0, а загалом виграли 4 з останніх 5 очних зустрічей.

Александр Серлот і Антуан Грізманн залишаються головними козирями господарів, тоді як Атлетіко продовжує боротьбу за топ-3 Ла Ліги.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Жирона Циганкова грає під шалений тиск

Каталонці переживають складний відрізок сезону: команда не перемагає кілька турів поспіль і залишається серед претендентів на виліт. Навіть попри важливість Віктора Циганкова в атаці, Жирона має серйозні проблеми з результатами на виїзді.

Для гостей навіть нічия в Мадриді може стати стратегічно важливою, але букмекери й статистика значно більше на боці Атлетіко. Найімовірніший сценарій – важкий, але контрольований тріумф господарів.

Поєдинок 37-го туру Ла Ліги Атлетіко – Жирона відбудеться у неділю, 17 травня о 20:00.