Питання лише в тому, чи потрібно це самим підопічним Олівера Гласнера: вони вже точно не вилетять з еліти, а попереду головний матч року у вигляді фіналу Ліги конференцій. Протистояння Ман Сіті та Кристал Пеласа розпочнеться у середу, 13 травня, о 22:00, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Клуб Миколенка епічно наблизив Арсенал до чемпіонства, зупинивши Манчестер Сіті

У якій формі команди підходять до матчу Ман Сіті – Кристал Пелас?

Для блакитних манкуніанців кожна гра АПЛ зараз наче фінал. Втрата очок на фініші сезону практично рівноцінна програшу золотих медалей: від Арсенала підопічні Пепа Гвардіоли відстають на 5 очок з матчем у запасі.

Каталонського коуча тішить те, що вдома на "Етіхаді" виграти комусь у Сіті так само складно як підкорити Еверест: "містяни" не знають гіркоти поразки на своєму полі вже 16 матчів поспіль, 13 з яких вони виграли.

Що ж до Пелас, то мотивувати футболістів на гру із Ман Сіті цього разу Оліверу Гласнеру важче, ніж будь-коли. Команда виконала завдання мінімум зі збереження прописки в АПЛ, а завдання максимум стосується зовсім іншого турніру, Ліги конференцій. Тож від австрійського коуча варто очікувати експериментів за складом і загалом меншого градусу боротьби, аби жоден гравець не зазнав травми перед поїздкою у Лейпциг.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Що може зіграти на користь кожної із команд у матчі Ман Сіті – Кристал Пелас?

До гри вперше з березня може повернутися Рубен Діаш – чудова новина для Гвардіоли і компанії перед ключовими матчами сезону.

Загалом Пелас для Ман Сіті цілком справедливо назвати зручним суперником. За 21 попередній матч в АПЛ проти "орлів" манкуніанці зазнали лише двох поразок, святкували 14 перемог і п'ять разів грали внічию.

Єдине, що справді може надихнути "кришталевих" на успіх проти Сіті – це приємні спогади. Майже рік тому, 17 травня, вони обіграли Манчестер у фіналі Кубка Англії, здобувши свій перший трофей в історії. Повторити той блискучий вечір і трохи втерти носа тим, хто вважає підопічних Гласнера абсолютними аутсайдерами – чому б і ні.