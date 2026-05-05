Українець Віталій Миколенко та його партнери по команді зробили величезний подарунок для лондонського Арсенала. Усе могло закінчитися ще краще для "канонірів", але "містяни" все ж продемонстрували характер, пише 24 Канал.

Як зіграли Евертон і Манчестер Сіті у 35 турі АПЛ?

Винесена на понеділок зустріч розпочиналася так, наче у команди Пепа Гвардіоли не має бути особливих проблем. Евертон, хоч і стрибнув цього сезону із боротьби за виживання у зону змагання за єврокубки, але зірок з неба й досі не хапає.

"Іриски" пішли на перерву, мінімально поступаючись через гол Жеремі Доку. Але у другому таймі сталося дивовижне: дубль Тірно Баррі і гол Джейка О'Браєна відправили Сіті у глибокий нокдаун. За рахунку 3:1 на користь господарів шоковані і розлючені вболівальники почали залишати гостьовий сектор нової арени у Ліверпулі. А ось це дарма.

Ерлінг Голанд швидко скоротив відставання "містян", а той-таки Жеремі Доку на 7-ій доданій хвилині вирвав для клуба з Манчестера епічну нічию 3:3. Хто знає, можливо, саме цей один заліковий пункт згодом стане вирішальним у боротьбі за чемпіонство.

Огляд матчу на офіційному ютуб-каналі Манчестер Сіті – дивіться відео:

Як зіграв Віталій Миколенко?

Українець вийшов у стартовому складі і провів на полі усі регламентовані 90 хвилин. На своєму лівому фланзі захисник протистояв Антуану Семеньо.

Статистичний портал WhoScored оцінив виступ українця у тверді 6,5 балів – загалом середня оцінка в команді, краща, ніж у голкіпера Пікфорда та щонайменше трьох партнерів. В нашого співвітчизника 82% точних передач, дві виграні верхові дуелі, три відбирання м'яча і один виконаний кутовий удар.

Яка тепер ситуація у чемпіонських перегонах АПЛ?

У турнірній таблиці Манчестер Сіті відстає від Арсенала на 5 очок, але має одну гру в запасі – перенесений через участь "містян" у Кубку Англії матч із суперниками донецького Шахтаря у Лізі конференцій Кристал Пелас. Потенційно команда Гвардіоли може бути позаду "канонірів" лише на 2 пункти.

Окрім Пелас, Сіті до кінця сезону зіграє з Брентфордом, Борнмутом і Астон Віллою. Усі ці клуби зараз у єврокубковій зоні, тобто легкої прогулянки у манкуніанців точно не буде.

Календар Арсенала натомість значно легший. Команді Артети залишилося випробувати свої сили проти Вест Гема, Бернлі і того-таки Кристал Пелас.