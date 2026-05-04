Суркіс пригадав, як відбувався перехід з Динамо до Евертона лівого захисника Віталія Миколенка. У тіктоці він визнав, що керувався не лише бізнес-складовою, але й своїми батьківськими почуттями до гравця.

Чому Суркіс вимагав за Миколенка десятки мільйонів євро?

Серйозні розмови про трансфер Віталія Миколенка з Динамо в один із топових європейських чемпіонатів почали вести після того, як наприкінці 10-их років захисник став одним із лідерів збірної України та дуже успішно виступав у клубі.

Ігор Суркіс нагадав, що тоді Динамо мало змогу постійно демонструвати своїх футболістів на єврокубковій арені. А у 2019 році збірна України тріумфально виграла відбіркову групу до чемпіонату Європи, обігравши у Києві на "Олімпійському" чинних переможців Євро португальців. У тому матчі Миколенко був одним із найкращих на полі.

Такий рівень гри викликав зацікавлення з боку команд із АПЛ, Ла Ліги та інших найкращих чемпіонатів. Суркіс вирішив, що не продасть захисника дешевше, ніж за 30 мільйонів євро.

За Матвієнка з Шахтаря тоді давали 30 чи 25 – вони сказали 50. Це були нормальні торги, це нормально. Я розумів, що у цьому районі ми зійдемося. Мені було важливо, щоб Миколенко був тоді сам готовий. Мені важливо було, щоб Віталій сам був готовий до трансферу, адже він мені як син,

– підкреслив Ігор Суркіс.

Скільки зрештою вдалося отримати за Миколенка?

Трансфер українця відбувся у січні 2022 року. Офіційний сайт Евертона повідомив про перехід захисника Динамо, але не розкрив суму угоди.

За інформацією інсайдерів, клуб із Ліверпуля заплатив киянам близько 23,5 мільйонів євро.

Як Миколенко виступає за Евертон і збірну?

Як пише статистичний портал Transfemarkt, Миколенко демонструє в англійському клубі стабільність: він регулярно з'являється на полі і упродовж трьох повних сезонів в АПЛ має мінімум 28 матчів за сезон.

Загалом в усіх турнірах Віталій за "ірисок" провів 154 матчі – понад 13 тисяч ігрових хвилин. В його активі 4 забиті м'ячі та 4 результативні передачі.

26-річний футболіст має 52 матчі у футболці національної команди України, забив 1 гол і віддав 4 асисти. Брав участь у двох великих міжнародних форумах – Євро-2020 і Євро-2024.