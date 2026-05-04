Суркис вспомнил, как происходил переход из Динамо в Эвертон левого защитника Виталия Миколенко. У тиктоке он признал, что руководствовался не только бизнес-составляющей, но и своими родительскими чувствами к игроку.

Почему Суркис требовал за Миколенко десятки миллионов евро?

Серьезные разговоры о трансфере Виталия Миколенко из Динамо в один из топовых европейских чемпионатов начали вести после того, как в конце 10-ых годов защитник стал одним из лидеров сборной Украины и очень успешно выступал в клубе.

Игорь Суркис напомнил, что тогда Динамо имело возможность постоянно демонстрировать своих футболистов на еврокубковой арене. А в 2019 году сборная Украины триумфально выиграла отборочную группу к чемпионату Европы, обыграв в Киеве на "Олимпийском" действующих победителей Евро португальцев. В том матче Миколенко был одним из лучших на поле.

Такой уровень игры вызвал интерес со стороны команд из АПЛ, Ла Лиги и других лучших чемпионатов. Суркис решил, что не продаст защитника дешевле, чем за 30 миллионов евро.

За Матвиенко из Шахтера тогда давали 30 или 25 – они сказали 50. Это были нормальные торги, это нормально. Я понимал, что в этом районе мы сойдемся. Мне было важно, чтобы Миколенко был тогда сам готов. Мне важно было, чтобы Виталий сам был готов к трансферу, ведь он мне как сын,

– подчеркнул Игорь Суркис.

Сколько в конце концов удалось получить за Миколенко?

Трансфер украинца состоялся в январе 2022 года. Официальный сайт Эвертона сообщил о переходе защитника Динамо, но не раскрыл сумму сделки.

По информации инсайдеров, клуб из Ливерпуля заплатил киевлянам около 23,5 миллионов евро.

Как Миколенко выступает за Эвертон и сборную?

Как пишет статистический портал Transfemarkt, Миколенко демонстрирует в английском клубе стабильность: он регулярно появляется на поле и на протяжении трех полных сезонов в АПЛ имеет минимум 28 матчей за сезон.

Всего во всех турнирах Виталий за "ирисок" провел 154 матча – более 13 тысяч игровых минут. В его активе 4 забитых мяча и 4 результативные передачи.

26-летний футболист имеет 52 матча в футболке национальной команды Украины, забил 1 гол и отдал 4 ассиста. Участвовал в двух крупных международных форумах – Евро-2020 и Евро-2024.