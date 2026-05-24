Власник володаря Кубка України відзначив, що чемпіон світу подарував українцям той позитив, який вкрай потрібен у непрості часи, пише офіційний сайт київської команди.

Дивіться також "Мою країну обстрілюють": перші слова Усика після перемоги над Верховеном

Як Ігор Суркіс відреагував на перемогу Усика над Верховеном?

Президент Динамо відзначив працьовитість, наполегливість і силу духу чемпіона, які слугують натхненням для українців.

Суркіс заявив, що бої Олександра Усика незмінно збирають українців біля екранів. Власник клубу подякував боксеру за емоції та побажав подальших перемог.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

У поєдинку з Ріко Верховеном Ви показали справжній бійцівський дух та характер. Попри всі труднощі, Ви довели, що готові до будь-якого виклику та Вам не страшний будь-який суперник,

– написав Ігор Суркіс.

Як Олександр Усик пов'язаний з футболом?

Боксер давно співпрацює з житомирським Поліссям, з яким підписував професійний контракт гравця і виступав у кількох товариських матчах.

Після скандалу у матчі Полісся – Динамо, коли керівництво житомирського клубу звинуватило арбітрів в упередженості та рішеннях на користь киян, Олександра Усика представили у ролі віцепрезидента клубу. Йому було доручено ініціювати реформу суддівства в українському чемпіонаті.