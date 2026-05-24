Перш ніж оцінювати бій або говорити про свою майбутнє, Усик розповів, що його рідні зараз перебувають в укритті під час російської атаки, пише 24 Канал.

Дивіться також Олександр Усик побив Ріко Верховена: українець здобув "Славу у Гізі"

Що сказав Усик після перемоги над Верховеном?

Після оголошення Майкла Баффера про те, що Олександр Усик захистив титули чемпіона світу з боксу в хевівейті завдяки перемозі технічним нокаутом над Ріко Верховеном в 11 раунді, до українця підійшов журналіст задля інтерв'ю в ринзі.

Замість того щоб говорити про бій, Олександр одразу заявив, що саме в цю мить Україна перебуває під російським обстрілом, а його рідні й близькі переживають цей важкий момент в укритті.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

За словами Усика, перед боєм та під час поєдинку йому писала донька, яка казала, що любить його, та що їй страшно через російську атаку на Київ. "Ти обов'язково переможеш", – додала вона.

Після усіх заходів у ринзі Олександр завершив відповіді на запитання преси словами: "Слава Україні".