Прежде чем оценивать бой или говорить о своем будущем, Усик рассказал, что его родные сейчас находятся в укрытии во время российской атаки, пишет 24 Канал.

Что сказал Усик после победы над Верховеном?

После объявления Майкла Баффера о том, что Александр Усик защитил титулы чемпиона мира по боксу в хевивейте благодаря победе техническим нокаутом над Рико Верховеном в 11 раунде, к украинцу подошел журналист для интервью в ринге.

Вместо того чтобы говорить о бое, Александр сразу заявил, что именно в этот момент Украина находится под российским обстрелом, а его родные и близкие переживают этот тяжелый момент в укрытии.

По словам Усика, перед боем и во время поединка ему писала дочь, которая говорила, что любит его, и что ей страшно из-за российской атаки на Киев. "Ты обязательно победишь", – добавила она.

После всех мероприятий в ринге Александр завершил ответы на вопросы прессы словами: "Слава Украине".