Поединок завершился досрочно нокаутом в исполнении Усика, хотя это было очень тяжело, возможно, сложнее всего, что было в карьере украинца. Усик успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBC и журнала The Ring, а также сохранит свои другие пояса – IBF и WBA, сообщает 24 Канал.

Как прошел бой Усик – Верховен?

Верховен сразу начал воплощать в жизнь то, о чем говорили эксперты: если у него и есть шанс против Усика, то это только на отрезке первых четырех раундов, когда еще хватает физики. Рико довольно активно двигался, не боялся лезть вперед и уже в первом раунде, а затем и в последующих, пытался зажать Александра у канатов.

Зато Усик не форсировал события, давая себе время на разведку и понимание, с чем он имеет дело. Уже в третьем раунде украинец начал работать активнее, прошли несколько фирменных ударов, но инициатива все еще была на стороне нидерландца.

Однако в 5-м раунде стали заметны первые признаки усталости Верховена. Взрывных серий больше не было, зато в позиционном боксе Рико не выглядел так уверенно. Хотя и откровенно не проваливался, а после пары раундов передышки начал очень неприятно попадать Александру.

На уровне 7-9 раундов у Короля кикбоксинга как будто проснулось второе дыхание, он снова начинал серии, от которых у болельщиков Усика точно сжималось сердце. Попадания стали визуально болезненными для Александра.

В 10-м раунде Усик начал понимать, что на записках судей может быть не лучшая картина, поэтому попытался включиться, но и получил тоже хорошо. Сил оставалось все меньше.

В 11-м раунде Усик совершил украинское чудо: бой завершился техническим нокаутом в пользу украинца. Сначала Верховен побывал в нокдауне, а после этого встал, но началось добивание со стороны Александра. Рефери остановил это и зафиксировал победу Усика.

Александр Усик – Рико Верховен: технический нокаут в 11 раунде, смотрите видео: