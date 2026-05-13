Усик в интервью для ютуб-канала DAZN Boxing высказал свои мысли относительно будущего Джошуа. Он рассказал, верит ли, что британец сможет стать абсолютным чемпионом.

Станет ли Джошуа абсолютным чемпионом?

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе убежден в способности своего бывшего соперника собрать все пояса дивизиона.

Украинский боксер сказал, что поддерживает британца и верит в его карьерный успех.

Да, я верю в это, потому что знаю, что он – машина. Сейчас он должен работать, он должен меняться, но я верю, что это возможно,

– заявил Усик.

Ранее Усик и Джошуа дважды встречались в ринге. В обоих поединках победу по очкам одержал украинский спортсмен.

Что известно об Усике и Джошуа?

Усик одержал две победы над Джошуа, сначала единогласным, а затем раздельным решением судей в 2021 и 2022 годах. Вследствие этих поражений британский боксер потерял чемпионские пояса WBA, WBO и IBF, что позволило Усику стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

В начале 2026 года Джошуа вместе с Усиком посетил Киев, где они пообщались с украинскими военнослужащими.

Кто такие Усик и Джошуа?

Украинец имеет идеальный профессиональный рекорд – 24 победы в 24 поединках, из которых 15 получил нокаутом. Он дважды обыграл Джошуа, а в 2024 году победил Тайсона Фьюри, став абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. В 2025 году Усик успешно защитил свои титулы, победив Даниэля Дюбуа в реванше.

В субботу, 23 мая, Усик проведет очередную защиту титула WBC в бою против звезды кикбоксинга Рико Верховена. Поединок состоится в египетской Гизе на фоне знаменитых пирамид и пройдет по правилам бокса.

Как пишет sportingnews, профессиональный рекорд Джошуа состоит из 29 побед (26 нокаутом) и 4 поражений. В 2017 году он нокаутировал в 11-м раунде легендарного украинца Владимира Кличко, завершив его спортивную карьеру. В конце 2025 года Джошуа попал в серьезную автомобильную аварию в Нигерии, в которой погибли два его тренера, а сам он получил травмы.