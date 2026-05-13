Усик у інтерв'ю для ютуб-каналу DAZN Boxing висловив свої думки щодо майбутнього Джошуа. Він розповів, чи вірить, що британець зможе стати абсолютним чемпіоном.

Чи стане Джошуа абсолютним чемпіоном?

Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі переконаний у здатності свого колишнього суперника зібрати всі пояси дивізіону.

Український боксер сказав, що підтримує британця та вірить у його кар'єрний успіх.

Так, я вірю в це, бо знаю, що він – машина. Зараз він повинен працювати, він повинен змінюватися, але я вірю, що це можливо,

– заявив Усик.

Раніше Усик та Джошуа двічі зустрічалися у ринзі. В обох поєдинках перемогу за очками здобув український спортсмен.

Що відомо про Усика та Джошуа?

Усик здобув дві перемоги над Джошуа, спершу одноголосним, а потім роздільним рішенням суддів у 2021 та 2022 роках. Внаслідок цих поразок британський боксер втратив чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF, що дозволило Усику стати абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

На початку 2026 року Джошуа разом із Усиком відвідав Київ, де вони поспілкувалися з українськими військовослужбовцями.

Хто такі Усик та Джошуа?

Українець має ідеальний професійний рекорд – 24 перемоги у 24 поєдинках, з яких 15 здобув нокаутом. Він двічі обіграв Джошуа, а у 2024 році переміг Тайсона Ф'юрі, ставши абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі. У 2025 році Усик успішно захистив свої титули, перемігши Даніеля Дюбуа у реванші.

У суботу, 23 травня, Усик проведе черговий захист титулу WBC у бою проти зірки кікбоксингу Ріко Верховена. Поєдинок відбудеться в єгипетській Гізі на фоні знаменитих пірамід і пройде за правилами боксу.

Як пише sportingnews, професійний рекорд Джошуа складається з 29 перемог (26 нокаутом) та 4 поразок. У 2017 році він нокаутував у 11-му раунді легендарного українця Володимира Кличка, завершивши його спортивну кар'єру. Наприкінці 2025 року Джошуа потрапив у серйозну автомобільну аварію в Нігерії, в якій загинули два його тренери, а сам він отримав травми.