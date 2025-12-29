Аварія з автомобілем Ентоні Джошуа трапилася на швидкісній автомагістралі Лагос – Ібадан у Нігерії. У мережі опублікували нові фото з місця смертельного ДТП, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.
Читайте також Джошуа потрапив у смертельну ДТП: що відомо про стан боксера
Що сталося з автомобілем Джошуа під час аварії?
За інформацією поліції, водій автомобіля Lexus, в якому перебував Джошуа, перевищив дозволену швидкість на трасі. Під час "маневру обгону" транспортний засіб втратив керування та врізався у вантажний автомобіль Pajero, який стояв на узбіччі.
Двоє з п'яти учасників аварії загинули. Ей Джей дивом залишився живий та отримав незначні ушкодження. Місцеві жителі допомагали зірці боксу вибратися з розбитої автівки.
Згодом поліція опублікувала світлини з місця аварії. На них можна побачити, що вантажівка не сильно постраждала, а от передня частина джипа Джошуа повністю розплющило. Зірковий боксер сидів на задньому сидінні, а тому залишився живий.
Фото з місця аварії з Джошуа / Фото з сайту BBC
Чому Джошуа опинився в Нігерії?
- У ніч на 20 грудня Ентоні Джошуа у Маямі провів бій проти блогера-боксера Джейка Пола. Ексчемпіон світу нокаутував суперника у шостому раунді та здобув переконливу перемогу.
- Після поєдинку Джошуа вирушив до Нігерії у відпустку. Згідно з інформацією у Вікіпедії, Ей Джей походить з родини нігерійських іммігрантів.
- 36-річний боксер має коріння у місті Шагаму, що знаходиться на території штату Огун на південному заході Нігерії. За кілька годин до аварії Джошуа у своєму інстаграму опублікував відео, де він грає у настільний теніс.