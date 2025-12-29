Внаслідок ДТП загинуло двоє людей. На щастя, Ентоні Джошуа отримав лише незначні ушкодження, передає 24 Канал із посиланням на BBC.
Дивіться також Усик з'явився на публіці у компанії старшої доньки: як подорослішала Єлизавета
Що відомо про ДТП за участю Джошуа?
Повідомляється, що смертельна аварія сталась за участю позашляховика Lexus, у якому був Джошуа. Автівка із боксером усередині зіштовхнулась із вантажівкою Pajero, що стояла на автомагістралі Лагос-Ібідан у Макуні, штат Огун.
За словами одного із очевидців, окрім Ентоні та водія у Lexus були ще двоє пасажирів. Охорона боксера їхала у машині позаду.
У соцмережах вже з'явились перші кадри із місця аварії. На відео видно, як Ентоні витягають із позашляховика.
Як Джошуа опинився у Нігерії?
У ніч проти 20 грудня 2025 року Джошуа нарешті повернувся у ринг після понад річної перерви. Ентоні провів бій проти Джейка Пола, у якому по ходу шостого раунду нокаутував блогера. Британець завдав супернику серйозних травм, відправивши Пола на хірургічний стіл.
Після бою британський супертяж вирушив у відпустку саме у Нігерію, де й потрапив в аварію.
Скільки заробив Джошуа за бій проти Пола?
Раніше повідомлялось, що обидва боксери гарантовано зароблять по 50 мільйонів доларів. Однак їх фінальний дохід може зрости. В Ентоні він міг скласти 60 мільйонів.
Але Yahoo Sports повідомило зовсім інші цифри. За даними порталу, за цей бій Джошуа заробив 93 мільйони доларів, як і Джейк. Щоправда, із заробленого гонорару Джошуа повинен віддати близько 48,6 мільйона доларів у вигляді податків.