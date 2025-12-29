Внаслідок ДТП загинуло двоє людей. На щастя, Ентоні Джошуа отримав лише незначні ушкодження, передає 24 Канал із посиланням на BBC.

Що відомо про ДТП за участю Джошуа?

Повідомляється, що смертельна аварія сталась за участю позашляховика Lexus, у якому був Джошуа. Автівка із боксером усередині зіштовхнулась із вантажівкою Pajero, що стояла на автомагістралі Лагос-Ібідан у Макуні, штат Огун.

За словами одного із очевидців, окрім Ентоні та водія у Lexus були ще двоє пасажирів. Охорона боксера їхала у машині позаду.

У соцмережах вже з'явились перші кадри із місця аварії. На відео видно, як Ентоні витягають із позашляховика.

Як Джошуа опинився у Нігерії?

У ніч проти 20 грудня 2025 року Джошуа нарешті повернувся у ринг після понад річної перерви. Ентоні провів бій проти Джейка Пола, у якому по ходу шостого раунду нокаутував блогера. Британець завдав супернику серйозних травм, відправивши Пола на хірургічний стіл.

Після бою британський супертяж вирушив у відпустку саме у Нігерію, де й потрапив в аварію.

