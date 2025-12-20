Британець вийшов у ринг вперше з вересня 2024 року. Суперником Ей Джея став відомий американський блогер і боксер Джейк Пол, повідомляє 24 Канал.

Як минув бій Джошуа – Пол?

У цій битві експерти не віддавали шоумену жодного шансу та здебільшого прогнозували поразку вже в першому раунді. Проте він заявляв, що налаштований серйозно і збирається здійснити один з найбільших апсетів в історії боксу.

Поєдинок був запланований у 8-раундовому форматі. Він відбувся на збільшеному ринзі, однак до суддівських записок справа так і не дійшла.

З самого початку бою американець намагався не наближатися до Джошуа та діяв дуже обережно. Ентоні при цьому також не квапився, проте одразу показав різницю в класі між бійцями.

Він декілька разів влучив правою рукою у стартовій 3-хвилинці й надалі перевага за рахунок техніки лише зростала. Британець іноді пропускав більше, ніж мав би, але за очками забирав раунди.

Наприкінці четвертого Джейк уперше опинився на настилі рингу, але без фіксації нокдауну. Рефері зробив зауваження обом боксерам та попросив працювати чисто.

Переломним став п’ятий раунд. У ньому Пол двічі побував у нокдауні та ледве витримав серію потужних ударів, здавши в роботі ніг.

А вже шоста 3-хвилинка виявилась останньою в бою. Ентоні спокійно продовжував домінувати, а американець втомився від нього тікати й фактично зупинився.

Спочатку Джошуа оформив третій нокдаун. Блогер зміг підвестися й цього разу, але згодом все ж таки пропустив чергову серію ударів і поступився нокаутом.

Дивіться відеоогляд бою Джошуа – Пол

Яка була статистика ударів?

За інформацією від Compubox, Пол завдав загалом 56 ударів, з яких тільки 16 дійшли до мети. Він влучив 7 із 34 джебів, а з силових 22 спроб точними були 9.

Натомість Джошуа пробивав майже втричі більше, це стосується й точності. На рахунку колишнього чемпіона світу 48 точних ударів зі 146 (джеби 14/67, силові 34/79).

Які плани у Джошуа?

Після перемоги Ентоні підтвердив те, про що останнім часом було чимало інформації у ЗМІ. Він хоче провести битву у 2026 році проти Тайсона Ф'юрі.

Я струсив із себе іржу й не можу дочекатися, щоб увійти у 2026 рік. І якщо Тайсон Ф’юрі настільки серйозний, як він про це говорить – нехай виходить і б’ється. Я один із найреальніших хлопців тут, я прийму будь-який виклик. Якщо ти справді крутий – виходь у ринг зі мною наступним. Досить балачок. Давай зустрінемося в ринзі й поговоримо кулаками,

– цитує Джошуа Netflix Sports.

Зазначимо, що це був 33-й бій у кар'єрі британського супертяжа. Він здобув 29-ту перемогу (26 нокаутом).