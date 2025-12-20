Британец вышел в ринг впервые с сентября 2024 года. Соперником Эй Джея стал известный американский блогер и боксер Джейк Пол, сообщает 24 Канал.

Читайте также Украинский нокаутер предположил, почему Джошуа решил работать с командой Усика

Как прошел бой Джошуа – Пол?

В этой битве эксперты не отдавали шоумену ни одного шанса и в основном прогнозировали поражение уже в первом раунде. Однако он заявлял, что настроен серьезно и собирается провести один из крупнейших апсетов в истории бокса.

Поединок был запланирован в 8-раундовом формате. Он состоялся на увеличенном ринге, однако до судейских записок дело так и не дошло.

С самого начала боя американец старался не приближаться к Джошуа и действовал очень осторожно. Энтони при этом также не торопился, однако сразу показал разницу в классе между бойцами.

Он несколько раз попал правой рукой в стартовой 3-минутке и в дальнейшем преимущество за счет техники только росло. Британец иногда пропускал больше, чем должен был бы, но по очкам забирал раунды.

В конце четвертого Джейк впервые оказался на настиле ринга, но без фиксации нокдауна. Рефери сделал замечание обоим боксерам и попросил работать чисто.

Переломным стал пятый раунд. В нем Пол дважды побывал в нокдауне и еле выдержал серию мощных ударов, сдав в работе ног.

А уже шестая 3-минутка оказалась последней в бою. Энтони спокойно продолжал доминировать, а американец устал от него убегать и фактически остановился.

Сначала Джошуа оформил третий нокдаун. Блогер смог подняться и на этот раз, но впоследствии все же пропустил очередную серию ударов и уступил нокаутом.

Смотрите видеообзор боя Джошуа – Пол

Какая была статистика ударов?

По информации от Compubox, Пол нанес всего 56 ударов, из которых только 16 дошли до цели. Он попал 7 из 34 джебов, а из силовых 22 попыток точными были 9.

При этом Джошуа пробивал почти втрое больше, это касается и точности. На счету бывшего чемпиона мира 48 точных ударов из 146 (джебы 14/67, силовые 34/79).

Какие планы у Джошуа?

После победы Энтони подтвердил то, о чем в последнее время было немало информации в СМИ. Он хочет провести битву в 2026 году против Тайсона Фьюри.

Я стряхнул с себя ржавчину и не могу дождаться, чтобы войти в 2026 год. И если Тайсон Фьюри настолько серьезный, как он об этом говорит – пусть выходит и дерется. Я один из самых реальных парней здесь, я приму любой вызов. Если ты действительно крутой – выходи в ринг со мной следующим. Хватит болтовни. Давай встретимся в ринге и поговорим кулаками,

– цитирует Джошуа Netflix Sports.

Отметим, что это был 33-й бой в карьере британского супертяжеловеса. Он одержал 29-ю победу (26 нокаутом).