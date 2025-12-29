Несподівано компанію йому склала не дружина Катерина, а старша донька Єлизавета. Найстарша із дітей родини Усик сиділа поруч із зірковим татусем у першому ряді ринг-сайду, передає 24 Канал.

Оце так Усик – Вайлдер: американець заявив про готовність повторити в бою те, що робив Мухаммед Алі

Який вигляд має старша донька Усика?

Єлизавета пильно стежила за проведеними поєдинками та спілкувалась із батьком, який, як завжди, загравав із камерою і публікою. Олександр навіть встиг станцювати на своєму місці та підійняти настрій глядачам кумедними жестами на камеру.

Єлизавета ж дуже подорослішала зовні та стала ще більше схожою на своїх батьків.



Усик із донькою Єлизаветою на вечорі боксу в Ер-Ріяді / Фото Getty Images

Що відомо про Єлизавету Усик?

Єлизавета є найстаршою дитиною у родині Усик.

Якщо її брати Михайло та Кирило від початку повномасштабного вторгнення разом із батьками матері живуть в Іспанії, то Єлизавета навідріз відмовилась їхати за кордон. Старша донька боксера залишається жити в Україні разом із мамою Катериною та молодшою сестрою Марією.

Єлизавета активно займається спортом та має закриту сторінку в інстаграмі, за якою стежать 172 читачі.

Усик назвав свого наступного суперника?

На сторінці Усика у тіктоці з'явилось відео із вечора боксу, у якому Олександр ще раз назвав ім'я бажаного суперника. Тут без жодних несподіванок. Українець назвав Деонтея Вайлдера.

"Наступного року я хочу битися з "Бронзовим бомбардувальником. Так, Вайлдером", – сказав Усик.

Була інформація, що між командами боксерів вже ведуться перемовини. Якщо вони увінчаються успіхом, то двобій може відбутись вже у першій половині 2026 року. Цікаво, що "Бронзовий бомбардувальник" вже мріє про свою перемогу нокаутом над Усиком.

Відзначимо, що статки українського боксера складають близько 120 мільйонів доларів.