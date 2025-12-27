Після цього українець дотримувався інформаційної тиші, яку порушив вогняним анонсом про бажання побитися з Деонтеєм Вайлдером. Сторони вже ведуть активно перемовини й напередодні американець висловився про майбутню битву, повідомляє 24 Канал із посиланням на Brunch Boxing.

Що сказав Вайлдер про бій з Усиком?

Колишній чемпіон світу заявив про впевненість у своїх силах і вірить, що може завдати Усику першої поразки на профі-рингу. Він переконаний, що здатен здійснити апсет і здивувати боксерську спільноту, провівши паралель із легендарним Мухаммедом Алі.

Для мене це буде щось велике, і люди будуть шоковані. Коли Алі казав, що він сколихнув світ – він справді це зробив. Я теж сколихнув світ. І я зроблю це знову,

– заявив Вайлдер.

Зазначимо, що поки офіційно не було оголошено про цей бій. Проте інсайдер Ленс Пагмайр заявляв, що його мають провести в першій половині 2026 року, а найбільш ймовірними місцями битви є Лас-Вегас і Техас.

До слова. Напередодні "Бронзовий бомбардувальник" зізнався, що його наступним суперником мав стати Дерек Чісора. Вони вже досягнули домовленостей про всі деталі на 90%, після чого йому кинув виклик Усик і ця битва стала для нього пріоритетом.

Раніше Джозеф Паркер поділився очікуваннями від бою Усик – Вайлдер. Він вважає, що американець може здивувати чинного короля хевівейту, хоча фаворитом буде українець.

Що відомо про Деонтея Вайлдера?