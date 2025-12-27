После этого украинец соблюдал информационную тишину, которую нарушил огненным анонсом о желании подраться с Деонтеем Уайлдером. Стороны уже ведут активно переговоры и накануне американец высказался о предстоящей битве, сообщает 24 Канал со ссылкой на Brunch Boxing.

Что сказал Уайлдер о бое с Усиком?

Бывший чемпион мира заявил об уверенности в своих силах и верит, что может нанести Усику первое поражение на профи-ринге. Он убежден, что способен осуществить апсет и удивить боксерское сообщество, проведя параллель с легендарным Мухаммедом Али.

Для меня это будет что-то большое, и люди будут шокированы. Когда Али говорил, что он всколыхнул мир – он действительно это сделал. Я тоже всколыхнул мир. И я сделаю это снова,

– заявил Уайлдер.

Отметим, что пока официально не было объявлено об этом бое. Однако инсайдер Лэнс Пагмайр заявлял, что его должны провести в первой половине 2026 года, а наиболее вероятными местами битвы являются Лас-Вегас и Техас.

К слову. Накануне "Бронзовый бомбардировщик" признался, что его следующим соперником должен был стать Дерек Чисора. Они уже достигли договоренностей обо всех деталях на 90%, после чего ему бросил вызов Усик и эта битва стала для него приоритетом.

Ранее Джозеф Паркер поделился ожиданиями от боя Усик – Уайлдер. Он считает, что американец может удивить действующего короля хевивейта, хотя фаворитом будет украинец.

