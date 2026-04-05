Боксерам удалось удержаться на ринге всю дистанцию в 12 раундов, а победитель был определен раздельным решением судей, сообщает 24 Канал.

Как прошел бой Уайлдер – Чисора?

Возраст обоих боксеров сказался, но в целом это был достаточно интересный для зрителей поединок с большим количеством падений. Правда, практически все не сопровождались отсчетом рефери в ринге из-за того, что произошли после клинча или неудачно поставленной опорной ноги.

В восьмом раунде все же произошел всплеск в виде удачного выхода Уайлдера из угла и ряда тяжелых ударов панчера, которые Чисоре выдержать уже было трудновато. Британец едва не выпал из ринга, продвинувшись между канатами, а судья отсчитал нокдаун, однако Чисора мог продолжать. Затем нокдаун был и в 11 раунде.

В конце концов все оказалось в руках судей на карточках. Один из них отдал победу Чисоре 115-112, двое других увидели успех Уайлдера 115-111 и 115-113.

Поэтому раздельным решением "Бронзовый бомбардировщик" таки испортил Чисоре юбилей на ринге.

