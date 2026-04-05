Боксерам удалось удержаться на ринге всю дистанцию в 12 раундов, а победитель был определен раздельным решением судей, сообщает 24 Канал.
Как прошел бой Уайлдер – Чисора?
Возраст обоих боксеров сказался, но в целом это был достаточно интересный для зрителей поединок с большим количеством падений. Правда, практически все не сопровождались отсчетом рефери в ринге из-за того, что произошли после клинча или неудачно поставленной опорной ноги.
В восьмом раунде все же произошел всплеск в виде удачного выхода Уайлдера из угла и ряда тяжелых ударов панчера, которые Чисоре выдержать уже было трудновато. Британец едва не выпал из ринга, продвинувшись между канатами, а судья отсчитал нокдаун, однако Чисора мог продолжать. Затем нокдаун был и в 11 раунде.
В конце концов все оказалось в руках судей на карточках. Один из них отдал победу Чисоре 115-112, двое других увидели успех Уайлдера 115-111 и 115-113.
Поэтому раздельным решением "Бронзовый бомбардировщик" таки испортил Чисоре юбилей на ринге.
Обзор поединка Деонтей Уайлдер – Дерек Чисора, смотрите видео:
Что дальше для Уайлдера?
- По данным BoxRec, это была 45-я победа Уайлдера в профи-ринге и только вторая, добытая не нокаутом.
- Слухи активно связывали американца с Александром Усиком, а бой с Чисорой многие эксперты рассматривали как проверку, может ли "Бронзовый бомбардировщик" действительно претендовать на чемпионское противостояние.
- Однако Усик следующий бой проведет против Рико Верховена, а дальше говорил о заинтересованности в трилогии с Тайсоном Фьюри. Зато Уайлдер выражает готовность бросить украинцу вызов.