Боксерам вдалося втриматися на ринзі усю дистанцію у 12 раундів, а переможець був визначений роздільним рішенням суддів, повідомляє 24 Канал.
Як пройшов бій Вайлдер – Чісора?
Вік обох боксерів дався взнаки, але загалом це був досить цікавий для глядачів двобій з великою кількістю падінь. Щоправда, практично всі не супроводжувалися відрахунком рефері у ринзі через те, що сталися після клінчу чи невдало поставленої опорної ноги.
У восьмому раунді все ж відбувся сплеск у вигляді вдалого виходу Вайлдера з кута і низки важких ударів панчера, які Чісорі витримати вже було важкувато. Британець ледь не випав з рингу, просунувшись між канатами, а суддя відрахував нокдаун, проте Чісора міг продовжувати. Потім нокдаун був і в 11 раунді.
Зрештою усе опинилося в руках суддів на картках. Один з них віддав перемогу Чісорі 115-112, двоє інших побачили успіх Вайлдера 115-111 і 115-113.
Тож роздільним рішенням "Бронзовий бомбардувальник" таки зіпсував Чісорі ювілей на ринзі.
Огляд поєдинку Деонтей Вайлдер – Дерек Чісора, дивіться відео:
Що далі для Вайлдера?
- За даними BoxRec, це була 45-та перемога Вайлдера у профі-ринзі і лише друга, здобута не нокаутом.
- Чутки активно пов'язували американця з Олександром Усиком, а бій з Чісорою чимало експертів розглядали як перевірку, чи може "Бронзовий бомбардувальник" справді претендувати на чемпіонське протистояння.
- Проте Усик наступний бій проведе проти Ріко Верховена, а далі говорив про зацікавленість у трилогії з Тайсоном Ф'юрі. Натомість Вайлдер висловлює готовність кинути українцю виклик.