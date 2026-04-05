Боксерам вдалося втриматися на ринзі усю дистанцію у 12 раундів, а переможець був визначений роздільним рішенням суддів, повідомляє 24 Канал.

Як пройшов бій Вайлдер – Чісора?

Вік обох боксерів дався взнаки, але загалом це був досить цікавий для глядачів двобій з великою кількістю падінь. Щоправда, практично всі не супроводжувалися відрахунком рефері у ринзі через те, що сталися після клінчу чи невдало поставленої опорної ноги.

У восьмому раунді все ж відбувся сплеск у вигляді вдалого виходу Вайлдера з кута і низки важких ударів панчера, які Чісорі витримати вже було важкувато. Британець ледь не випав з рингу, просунувшись між канатами, а суддя відрахував нокдаун, проте Чісора міг продовжувати. Потім нокдаун був і в 11 раунді.

Зрештою усе опинилося в руках суддів на картках. Один з них віддав перемогу Чісорі 115-112, двоє інших побачили успіх Вайлдера 115-111 і 115-113.

Тож роздільним рішенням "Бронзовий бомбардувальник" таки зіпсував Чісорі ювілей на ринзі.

Огляд поєдинку Деонтей Вайлдер – Дерек Чісора, дивіться відео:

