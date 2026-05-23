Як завжди, Усика підтримуватиме його дружина Катерина, яка вже прибула на місце проведення бою. Детальніше про це розповість 24 Канал.

Що відомо про візит Катерини Усик до Єгипту?

Катерина прибула до Гізи, де встигла прогулятися біля знаменитих пірамід і зробити серію фото для Інстаграм. На тлі одного з найвідоміших архітектурних символів світу вона постала в елегантному світлому образі.

Для прогулянки вона обрала штани-аладдіни, які поєднала з білою сорочкою вільного крою. Образ доповнили коричневі сандалі на пласкій підошві та пасок у тон, що підкреслив талію. На світлинах вона позує на фоні пірамід Гізи.

Разом із собою до Єгипту вона привезла головний талісман абсолютного чемпіона світу – іграшкового віслючка Іа. Ця дитяча іграшка належить доньці подружжя, Єлизаветі. Дівчинка подарувала свого віслючка татові як оберіг перед важливим боєм-реваншем проти Ентоні Джошуа.

Талісман уже "подорожував" разом з Усиком під час поєдинків проти Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбуа, ставши своєрідною частиною його спортивної історії.

