Як завжди, Усика підтримуватиме його дружина Катерина, яка вже прибула на місце проведення бою. Детальніше про це розповість 24 Канал.
Що відомо про візит Катерини Усик до Єгипту?
Катерина прибула до Гізи, де встигла прогулятися біля знаменитих пірамід і зробити серію фото для Інстаграм. На тлі одного з найвідоміших архітектурних символів світу вона постала в елегантному світлому образі.
Для прогулянки вона обрала штани-аладдіни, які поєднала з білою сорочкою вільного крою. Образ доповнили коричневі сандалі на пласкій підошві та пасок у тон, що підкреслив талію. На світлинах вона позує на фоні пірамід Гізи.
Разом із собою до Єгипту вона привезла головний талісман абсолютного чемпіона світу – іграшкового віслючка Іа. Ця дитяча іграшка належить доньці подружжя, Єлизаветі. Дівчинка подарувала свого віслючка татові як оберіг перед важливим боєм-реваншем проти Ентоні Джошуа.
Талісман уже "подорожував" разом з Усиком під час поєдинків проти Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбуа, ставши своєрідною частиною його спортивної історії.
Катерина Усик у Єгипті / Фото інстаграм Катерини
Бій Усик – Верховен: що відомо
- Поєдинок українського чемпіона Олександра Усика з нідерландським кікбоксером-легендою Ріко Верховеном відбудеться в ніч із 23 на 24 травня. Подія під назвою "Glory in Giza" проходитиме просто неба – біля підніжжя пірамід Гіза в Єгипті, де для цього спеціально збудували арену.
Вихід спортсменів у ринг очікується приблизно між 00:30 і 00:45 за київським часом. В Україні ексклюзивну трансляцію вечора боксу покаже платформа "Київстар ТБ" у пакеті "Преміум HD".
До цього шоу організація WBC спеціально підготувала унікальний додатковий трофей – пояс під назвою "Король Нілу".
Усик повернеться на ринг уперше після липня 2025 року, коли він переміг Даніеля Дюбуа нокаутом. Верховен має лише один бій у класичному професійному боксі, який відбувся ще у 2014 році.