Как всегда, Усика будет поддерживать его жена Екатерина, которая уже прибыла на место проведения боя. Подробнее об этом расскажет 24 Канал.

Что известно о визите Екатерины Усик в Египет?

Екатерина прибыла в Гизу, где успела прогуляться возле знаменитых пирамид и сделать серию фото для Инстаграм. На фоне одного из самых известных архитектурных символов мира она предстала в элегантном светлом образе.

Для прогулки она выбрала брюки-аладдины, которые соединила с белой рубашкой свободного кроя. Образ дополнили коричневые сандалии на плоской подошве и пояс в тон, что подчеркнул талию. На фотографиях она позирует на фоне пирамид Гизы.

Вместе с собой в Египет она привезла главный талисман абсолютного чемпиона мира – игрушечного ослика Иа. Эта детская игрушка принадлежит дочери супругов, Елизавете. Девочка подарила своего ослика папе как оберег перед важным боем-реваншем против Энтони Джошуа.

Талисман уже "путешествовал" вместе с Усиком во время поединков против Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа, став своеобразной частью его спортивной истории.

Екатерина Усик в Египте / Фото инстаграм Екатерины

Бой Усик – Верховен: что известно