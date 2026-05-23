Как всегда, Усика будет поддерживать его жена Екатерина, которая уже прибыла на место проведения боя. Подробнее об этом расскажет 24 Канал.
Что известно о визите Екатерины Усик в Египет?
Екатерина прибыла в Гизу, где успела прогуляться возле знаменитых пирамид и сделать серию фото для Инстаграм. На фоне одного из самых известных архитектурных символов мира она предстала в элегантном светлом образе.
Для прогулки она выбрала брюки-аладдины, которые соединила с белой рубашкой свободного кроя. Образ дополнили коричневые сандалии на плоской подошве и пояс в тон, что подчеркнул талию. На фотографиях она позирует на фоне пирамид Гизы.
Вместе с собой в Египет она привезла главный талисман абсолютного чемпиона мира – игрушечного ослика Иа. Эта детская игрушка принадлежит дочери супругов, Елизавете. Девочка подарила своего ослика папе как оберег перед важным боем-реваншем против Энтони Джошуа.
Талисман уже "путешествовал" вместе с Усиком во время поединков против Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа, став своеобразной частью его спортивной истории.
Екатерина Усик в Египте / Фото инстаграм Екатерины
Бой Усик – Верховен: что известно
- Поединок украинского чемпиона Александра Усика с нидерландским кикбоксером-легендой Рико Верховеном состоится в ночь с 23 на 24 мая. Событие под названием "Glory in Giza" будет проходить под открытым небом – у подножия пирамид Гиза в Египте, где для этого специально построили арену.
Выход спортсменов в ринг ожидается примерно между 00:30 и 00:45 по киевскому времени. В Украине эксклюзивную трансляцию вечера бокса покажет платформа "Киевстар ТВ" в пакете "Премиум HD".
К этому шоу организация WBC специально подготовила уникальный дополнительный трофей – пояс под названием "Король Нила".
Усик вернется на ринг впервые после июля 2025 года, когда он победил Даниэля Дюбуа нокаутом. Верховен имеет только один бой в классическом профессиональном боксе, который состоялся еще в 2014 году.