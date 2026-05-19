Голландец Рико Верховен будет претендовать только на пояс WBC. Бой будет принимать уникальная арена, специально построенная для события в непосредственной близости к египетским пирамидам, которые считаются одним из древних чудес света, сообщает 24 Канал.

Что известно о бое Усик – Верховен?

Поединок, названный "Слава в Гизе", станет первым из трех, которые Александр Усик проведет перед запланированным завершением профессиональной карьеры.

Для Рико Верховена это будет лишь второй за все время бой в боксе, зато представитель Нидерландов годами удерживал за собой титул лучшего в мире в хевивейте кикбоксинга в промоушене Glory.

Верховен примерно на 20 килограммов тяжелее Усика и на 5 сантиметров выше.

Где посмотреть онлайн бой Усик – Верховен?

Транслятором поединка на глобальную мировую аудиторию выступает компания DAZN. Бой Усик – Верховен будет распространяться по принципу pay-per-view, для просмотра нужно будет заплатить отдельно за событие, стоимость составляет 913 гривен. Смотреть можно в приложении, на смарт-телевизоре или на персональном компьютере.

Так же на всех цифровых устройствах можно будет посмотреть бой Усик – Верховен благодаря ОТТ-платформе Киевстар ТВ, которая станет официальным транслятором в Украине. Поединок будет доступен для подписчиков тарифа Премиум HD стоимостью 200 гривен. Для боя и мероприятий, которые ему будут предшествовать, выделен отдельный канал.