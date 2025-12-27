Британський супертяж Ділліан Вайт вважає, що рішення українця відмовитися від цього титулу є добре обдуманим. Він поділився своєю думкою щодо наступних кроків чинного короля хевівейту, повідомляє 24 Канал із посиланням на iFL TV.
Читайте також Усик подарував Джошуа ексклюзивний годинник з бойової гільзи від українських воїнів
Що сказав Вайт про план Усика?
На думку досвідченого бійця, Олександр хоче залишити після себе якомога видатнішу боксерську спадщину. Тому він має намір у майбутньому все ж таки зустрітися з новим чемпіоном за версією WBO Фабіо Вордлі, але вже в бою з вищим статусом.
Усик розумний, тому що у Фабіо зараз титул, він зробить один або два захисти та поб'ється потім з Усиком. Олександр поб'є його та стане триразовим абсолютним чемпіоном світу. Ніхто ніколи такого не робив, це буде історія,
– сказав Вайт.
Зазначимо, що 37-річний Вайт є менеджером Вордлі. Саме він першим помітив потенціал у чинного володаря пояса WBO та допоміг тому розвинути професійну кар'єру.
До слова. Сам Ділліан востаннє виходив на ринг 16 серпня. Він уже в першому раунді поступився Мозесу Ітаумі.
Наразі офіційно не було оголошено про наступний бій Усика. Він стане 25-м у кар'єрі українського чемпіона, який має ідеальний рекорд з усіх перемог, з них 15 – нокаутом (дані BoxRec).
Що відомо про останні виступи Усика?
Олександр у 2024 – 2025 роках провів три поєдинки. Спочатку він двічі здолав до того непереможного Тайсона Ф'юрі та вперше став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.
Востаннє ж виходив на ринг у липні, декласувавши Даніеля Дюбуа в реванші. Завдяки цьому він став першим в історії 3-разовим абсолютом в епоху чотирьох поясів (перший був у крузервейті).
Очікується, що вже незабаром проведе добровільний захист пояса WBC проти Деонтея Вайлдера. Це має статися в першій половині 2026 року.