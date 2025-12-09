Після цього він відмовився захищати пояс WBO, натомість анонсував бій проти Деонтея Вайлдера. Своєю думкою щодо цього протистояння поділився новозеландський боксер Джозеф Паркер, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing King Media.

Що сказав Паркер про бій Усик – Вайлдер?

Колишній чемпіон світу в хевівейті фаворитом у поєдинку зіркових супертяжів вважає Усика. При цьому він підкреслив, що американець має нокаутуючий удар, тому його точно не можна списувати з рахунків, адже панчер завжди має свій шанс на перемогу.

Вайлдер завжди має шанс. У нього завжди є цей солідний удар правою. Насправді тут все залежить від Усика – чи захоче він стояти там і бути спійманим ударом правою, чи захоче вийти та показати свої боксерські навички. Якщо Усик продемонструє те саме, що він показував у попередніх боях – у нього будуть чудові шанси,

– сказав Паркер.

Зазначимо, що тривалий час саме новозеландець був обов'язковим претендентом на бій проти Усика за пояс WBO. Проте він поступився Фабіо Вордлі, після чого українець зізнався, що був готовий битися з Паркером, а протистояння з британцем йому нецікаве, тому й звільнив титул.

Що відомо про бій Усик – Вайлдер?

Олександр тривалий час тримав інформаційну тишу щодо своїх планів. Він її перервав під час одного з інтерв'ю, заявивши, що для нього пріоритетним суперником є саме досвідчений американський панчер.

У команді Вайлдера одразу відреагували на цю інформацію та заявили, що їм цікавий такий розвиток подій. Водночас WBC погодилася санкціонувати цей бій, як добровільний захист пояса Усиком, тож на кону стоятиме чемпіонський титул.

Наразі невідомо, коли має відбутися ця статусна битва. Проте інсайдер Ленс Пагмайр зазначив, що її проведуть у першій половині 2026 року та назвав найбільш ймовірні місця – Лас-Вегас і Техас.

Що відомо про Деонтея Вайлдера?