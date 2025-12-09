Згодом американець оголосив, що проведе виставкову битву проти колишнього чемпіона світу в п’яти вагових категоріях Флойда Мейвезера. Напередодні він підтвердив це знову та поділився деталями майбутнього протистояння, повідомляє 24 Канал із посиланням на Source of Boxing.

Коли відбудеться бій Тайсон – Мейвезер?

Колишній абсолют назвав дату та місце своєї наступної битви. За словами "Залізного Майка", він вийде на ринг уже за лічені місяці.

Це станеться в березні, і це буде в Африці. Це буде неймовірно, ми поб'ємо всі рекорди. Це буде одна з найбільших подій в історії спорту,

– заявив Тайсон.

Зазначимо, що про цей бій було офіційно оголошено у вересні, але без уточнення точної дати або місця проведення. Тоді було озвучено й перші подробиці поєдинку легенд.

Що відомо про майбутню битву?

Бій між легендами боксу ймовірно буде 8-раундовим. Кожен з них триватиме не стандартні для професійного боксу три хвилини, а дві.

Рукавички бійців матимуть додаткове наповнення. Це буде зроблено через різницю в габаритах легендарних боксерів.

Транслятором цього поєдинку стане CSI Sports і Fight Sports. Де ще можна буде подивитися їх протистояння наразі невідомо.

Що відомо про Тайсона та Мейвезера?