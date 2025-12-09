Згодом американець оголосив, що проведе виставкову битву проти колишнього чемпіона світу в п’яти вагових категоріях Флойда Мейвезера. Напередодні він підтвердив це знову та поділився деталями майбутнього протистояння, повідомляє 24 Канал із посиланням на Source of Boxing.
Коли відбудеться бій Тайсон – Мейвезер?
Колишній абсолют назвав дату та місце своєї наступної битви. За словами "Залізного Майка", він вийде на ринг уже за лічені місяці.
Це станеться в березні, і це буде в Африці. Це буде неймовірно, ми поб'ємо всі рекорди. Це буде одна з найбільших подій в історії спорту,
– заявив Тайсон.
Зазначимо, що про цей бій було офіційно оголошено у вересні, але без уточнення точної дати або місця проведення. Тоді було озвучено й перші подробиці поєдинку легенд.
Що відомо про майбутню битву?
Бій між легендами боксу ймовірно буде 8-раундовим. Кожен з них триватиме не стандартні для професійного боксу три хвилини, а дві.
Рукавички бійців матимуть додаткове наповнення. Це буде зроблено через різницю в габаритах легендарних боксерів.
Транслятором цього поєдинку стане CSI Sports і Fight Sports. Де ще можна буде подивитися їх протистояння наразі невідомо.
Що відомо про Тайсона та Мейвезера?
"Залізний Майк" на 11 років старший за свого майбутнього суперника. Він ставав абсолютом у надважкій вазі.
Тайсон перестав битися на професійному рівні ще у 2005 році, здобувши 50 перемог у 58 боях (також було шість поразок, а ще два поєдинки закінчилися без результату).
У листопаді 2020 року Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса, який завершився внічию, а восени 2024-го Тайсон зазнав поразки від американського блогера Джейка Пола, який вже зовсім скоро буде битися з Ентоні Джошуа.
48-річний Флойд завершив кар'єру непереможеним у 2017 році з рекордом 50:0 (дані BoxRec).
Відтоді він взяв участь уже у восьми виставкових поєдинках, зокрема, бився з Логаном Полом, який є братом останнього суперника Майка Тайсона.