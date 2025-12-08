Напередодні британський боксер зробив інтригуючу заяву. Він на своїй сторінці в інстаграмі натякнув на можливе повернення на ринг, інформує 24 Канал.
Що написав Ф'юрі про своє повернення?
"Циганський король", судячи з його заяви, засумував на спортивній пенсії. Він знову хоче повернути чемпіонський титул, який втратив у 2024 році.
Король має повернути свій трон. Є довга та самотня дорога, якою можу йти лише я, але після довгих та важких битв на мене чекає безсмертя. Боги борються з армією з одного чоловіка. Битву виграв понад 2 тисячі років тому чоловік на ім'я Ісус. На честь його святого імені я йду вперед у 2026 році,
– написав Ф’юрі.
Зазначимо, що Тайсон Ф'юрі володів чотири роки титулом WBC, який на початку 2020 року зміг вибороти в битві з Деонтеєм Вайлдером. Наразі чемпіоном цієї організації, а також WBA та IBF є Олександр Усик.
До слова. Саме проти зіркового американця збирається захищати пояс WBC український боксер. Очікується, що їх очне протистояння відбудеться вже в першій половині 2026 року.
Раніше британець неодноразово заявляв, що хоче провести трилогію з Усиком. Цю інформацію підтверджував у коментарі для Ring Magazine і його промоутер Френк Воррен.
"Я знаю, якого бою він справді хоче. Він хоче битися, і це знову Олександр Усик. Це те, чого він хоче. Це все, про що він говорить зі мною, коли я з ним розмовляю про це. Це поєдинок, якого він справді хоче", – не приховував Воррен.
Що відомо про кар'єру Тайсона Ф'юрі?
Мав коротку аматорську кар'єру, протягом якої провів лише 35 боїв, у яких здобув 31 перемогу. У 2008 році після непотрапляння на Олімпійські ігри в Пекіні дебютував на профі-рингу.
У 2015 році став чемпіоном світу, перемігши Володимира Кличка, який до того не поступався протягом 11 років.
Після цього британець втратив мотивацію та взяв паузу у виступах, яка тривала 2,5 роки.
Після повернення швидко став чемпіоном світу, здолавши до того непереможного Деонтея Вайлдера.
Загалом на професійному рівні провів 37 поєдинків, у яких здобув 34 перемоги при одній нічиїй і двох поразках, яких зазнав від Усика.
Очікується, що у 2026 році у Великій Британії відбудеться його довгоочікуваний бій проти Ентоні Джошуа.