Накануне британский боксер сделал интригующее заявление. Он на своей странице в инстаграме намекнул на возможное возвращение на ринг, информирует 24 Канал.
Читайте также Один из лучших нокаутеров в истории: что известно об Уайлдере, с которым планирует драться Усик
Что написал Фьюри о своем возвращении?
"Цыганский король", судя по его заявлению, заскучал на спортивной пенсии. Он снова хочет вернуть чемпионский титул, который потерял в 2024 году.
Король должен вернуть свой трон. Есть длинная и одинокая дорога, которой могу идти только я, но после долгих и тяжелых битв меня ждет бессмертие. Боги борются с армией из одного человека. Битву выиграл более 2 тысяч лет назад человек по имени Иисус. В честь его святого имени я иду вперед в 2026 году,
– написал Фьюри.
Отметим, что Тайсон Фьюри владел четыре года титулом WBC, который в начале 2020 года смог завоевать в битве с Деонтеем Уайлдером. Сейчас чемпионом этой организации, а также WBA и IBF является Александр Усик.
К слову. Именно против звездного американца собирается защищать пояс WBC украинский боксер. Ожидается, что их очное противостояние состоится уже в первой половине 2026 года.
Ранее британец неоднократно заявлял, что хочет провести трилогию с Усиком. Эту информацию подтверждал в комментарии для Ring Magazine и его промоутер Фрэнк Уоррен.
"Я знаю, какого боя он действительно хочет. Он хочет драться, и это снова Александр Усик. Это то, чего он хочет. Это все, о чем он говорит со мной, когда я с ним разговариваю об этом. Это поединок, которого он действительно хочет", – не скрывал Уоррен.
Что известно о карьере Тайсона Фьюри?
Имел короткую любительскую карьеру, в течение которой провел лишь 35 боев, в которых одержал 31 победу. В 2008 году после непопадания на Олимпийские игры в Пекине дебютировал на профи-ринге.
В 2015 году стал чемпионом мира, победив Владимира Кличко, который до того не уступал в течение 11 лет.
После этого британец потерял мотивацию и взял паузу в выступлениях, которая длилась 2,5 года.
После возвращения быстро стал чемпионом мира, одолев до того непобедимого Деонтея Уайлдера.
Всего на профессиональном уровне провел 37 поединков, в которых одержал 34 победы при одной ничьей и двух поражениях, которых потерпел от Усика.
Ожидается, что в 2026 году в Великобритании состоится его долгожданный бой против Энтони Джошуа.